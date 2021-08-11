自閉症學童畫作大館展出　同場設體驗展區感受「第一身」世界

根據教育局資料，香港有逾56,000名有特殊教育需要的學生在公營學校就讀，當中患有不同程度的自閉症學生，按年有15％至20％的上升趨勢，即54個兒童中便有1名確診自閉症。有機構察覺這個情況，6年前聯同教育局和其他非牟利團體合辦計劃，向在學自閉症學童及家長提供不同支援，教育局亦將把計劃於2021/22學年起常規化，擴展至全港中小學推行。此外，機構為了讓大眾對自閉學童有更深了解，明日（12日）開始在大館進行專題展覽，展示他們創作的畫作。



「閃閃的日常—不一樣都一樣」專題展覽由香港賽馬會慈善信託基金籌辦，亦是「賽馬會喜伴同行計劃」下的公眾推廣活動。（曾鳳婷攝）

「閃閃的日常—不一樣都一樣」專題展覽由香港賽馬會慈善信託基金籌辦，亦是「賽馬會喜伴同行計劃」下的公眾推廣活動。展覽於明天至17日，一連6天在大館F倉展室進行。展覽分為數個部分，包括介紹計劃大使「閃閃」的日常生活、自閉症學童的繪畫作品，以及設有體驗展區，讓參加者以第一身角度感受自閉症患者的世界等。香港賽馬會慈善信託基金希望透過活動，讓大眾更了解他們的思維和感受。

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受惠於計劃的劉太育有兩個兒子，分別10歲7歲，兩名兒子均在幼兒園時懷疑有自閉傾向。接受醫生檢查後，長子確診輕度自閉症，幼子亦有自閉傾向。劉太指，兩兄弟的社交能力都較弱，不太懂得表達自己及和別人相處。

受惠於計劃的劉太育有兩名分別10歲7歲的兒子，兩名兒子均在幼兒園時懷疑有自閉傾向。（曾鳳婷攝）

劉太表示，長子的班主任發現他在小息時，比其他同齡小朋友靜，亦不會和同學交流，經常獨自在走廊漫無目的地來回走，與她平日帶他到公園玩耍時一樣，「我成日見到有小朋友邀請佢，想同佢一齊玩，但最終個小朋友都係會走咗」。

劉太經學校老師提醒，發現長子的社交能力較弱，在老師推薦下參加「喜伴同行計劃」。（曾鳳婷攝）

「我一開始以為係哥哥嘅性格係咁」，後來她經學校老師提醒，發現長子的社交能力較弱，在老師推薦下參加「喜伴同行計劃」。劉太指，長子已連續4年參加計劃，發現兒子的表達能力有所提升，亦比以往主動，「以前佢有咩事只會收埋收埋，唔會講。依家佢知道原來係需要講嘅」。在社交方面，長子亦學會在小息時與其他同學傾談，相處融洽。

「賽馬會喜伴同行計劃」2015年開始在主流學校推行，至今共有510間主流中小學參加（約佔香港主流學校的一半），累積服務逾3萬名於主流學校就讀的自閉學童。計劃涵蓋小學和初中有自閉症或有其傾向的學生，學生會在校內以4至6人為一個小組，以互動遊戲形式進行社會適應技巧小組訓練，社交小組亦會把一些較抽象的概念形象化，令小朋友更容易明白，改善他們社交和情緒方面的能力。