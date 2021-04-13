【自閉症關注周】方健儀曾被誤有自閉症 籲社會應多加關注

撰文： 黃祖怡 最後更新日期： 2021-04-13 12:00

今年協康會以「#A+精彩」(#ColorfulAutism) 為主題舉辦自閉症關注周，希望喚起公眾對自閉症的關注，並鼓勵大家在生活中給予自閉症兒童多一份支持、了解和接納，讓他們可以更快樂健康成長。多位名人包括毛舜筠、森美、陳芷菁、陳宇琛、方健儀、Ben Sir、強尼、阿妹（岑樂怡）等亦紛紛響應支持！

小時候沉默寡言 方健儀曾被誤以為有自閉症

對於自閉症誤解，前新聞主播方健儀 (Akina) 也有一個親身經歷：「小學三年級時，當時的班主任在家長日跟我媽媽說『你個女有自閉症，佢喺學校唔講嘢』。簡直是天大的誤會，我當時只是比較沉默寡言，並不代表我沒有語言能力或有自閉症。」

Akina 認為當時社會對自閉症認識不多，所以公眾教育十分重要，希望藉著今次協康會的自閉症關注周，能提升公眾對自閉症有的關注和認識，也可減少對自閉症人士的各種誤會。

本港自閉症幼兒約有6,800名 父母緊張壓力大

根據美國疾病控制及預防中心（CDC）於2020年3月公布之最新數據發現，每54名兒童中就有一名患有自閉症。在香港介乎0-6歲的幼兒有逾40萬人（2016年中期人口統計），再按CDC數據比例推算，估計本港自閉症幼兒人數多逾6,800人，情況值得社會關注。

自閉症是先天腦部功能受損傷而引起的發展障礙，受影響的兒童通常在三歲前出現徵狀，主要在社交發展、語言溝通及行為方面出現困難，在生活及學習上較難適應。現時社會大眾對自閉症的認知有限，政府投放於支援自閉症兒童資源不足，令家長無論在經濟、日常照顧及情緒等方面均承受巨大壓力。

立即透過「01心意」捐款幫助更多自閉症兒童及家長！

特別設計卡通角色 聯乘六位人氣插畫師合作

坊間一般對自閉症人士的了解不多，所以協康會特別設計出六個可愛的「A+家族」卡通角色：蘭子、然成郁、嘈總、阿窄、廣吳明以及堅哥，來分別代表他們難以用言語表達情緒、行為固執、有社交困難，喜歡重複行為、擁有狹窄興趣，以及不懂得理解別人的特質。

今年協康會更特別聯乘城中六位人氣插畫師，包括謝曬皮、文地貓、怪叔叔の散步道、癲噹@貓室(din-dong)、賤人新世紀、路邊攤聯手合作，於社交平台以漫畫帶出自閉症特點，同時更推出慈善口罩及曲奇，希望邀請大眾響應自閉症關注周，並呼籲大家到協康會網站簽署承諾了解和接納自閉症兒童！

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