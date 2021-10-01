百年船具老字號後人獨守老父心血：唔想畀佢睇到拆招牌嗰一日

有人總會説，過去那些美好已經回不來，惟回首本地百年，還有人一生專注一個行業，只做一件事。老字號「泗祥號」見證油麻地由避風塘發展至繁華大街的滄海桑田，第四代傳人何國標稱有賴父親當年獨到的眼光，才讓老店不至淹沒在歷史洪流中，成為本港碩果僅存船上用品兼木器專門店，如今只剩他獨守店內，笑言人到老年三餐無憂，至少做到「爸爸仲在生嘅時候，唔會畀佢睇到拆招牌嗰一日。」



百年字號經歷油麻地填海變遷

「疫情對我哋無乜影響，反正商場或者辦公室中央空調系統，都需要𠵱樣嘢。」一頭白髮的何國標（Louis）坐在門口，先用圓規在黑硯沾點墨汁，在木頭上畫出一個圓形，然後利用切割機割好大小，再套在鐵模上確認弧度準認無誤才完工，那日氣溫正值三十多度，店內木糠紛飛，只能開着風扇乘涼，豆大的汗珠滴在Louis身上印有木製滑輪「律囉」的T恤內。

何國標手上那個半圓形木圈稱作冷氣喉餅，原意是用作固定中央空調冷氣喉管於天花頂內，與船上吊運巨型貨物或起帆的律囉，同樣成為Louis坐陣「泗祥號」的獨門法寶。冷氣喉餅可木製或不锈鋼製，但後者需從內地購貨，必須大量訂購才能向廠商落單，出貨時間以星期計，而他卻可即訂即整木製喉餅「一個都同你做，最快第二日交貨，不锈鋼（喉餅）起貨慢，無我做得咁快，等佢整好，工程都完結咗。」

靠木製滑輪律囉起家

木製滑輪律囉更是泗祥號起家的專賣品，早在二十年代，油麻地新填地街對開還是一個避風塘時，何國標的祖父世叔輩便向靠岸的漁船艇家售賣自製律囉，每個律囉必須講求精準計算，只要稍有誤差，吊運貨物運轉不順，隨時釀出貨毁人亡的事故，何家亦靠這門手藝一代傳一代，由他中學畢業後便跟父親何廣雄學藝，業務一直傳至他的手上。

對上一次賣律囉，係有店主諗到用嚟放舖內掛衫，話好有特色，旨意律囉就聽乞米咯。 泗祥號第四代傳人何國標

父親眼光獨到 自購舖位守住家業

時移世易，油麻地避風塘早已填海成為高樓大廈與繁華街道，漁船木艇亦在八十年代過後急速式微，律囉慢慢成為泗祥號的「吉祥物」，一年賣出不超過10個，同類店舖亦由同區十多間，變成現今只剩他一間。「對上一次賣律囉，係有店主諗到用嚟放舖內掛衫，話好有特色，旨意律囉就聽乞米咯。」何笑稱。

何國標多年來見證行業興衰，有的老店因業主不斷加租或舊樓重建覓不到新址而結業，有的是老一輩或熟手師傅退休，沒有人承傳而黯然結束，猶幸父親眼光獨到，八十年代前買舖自用，由雲南里舊舖重建時搬至現址經營，才能避過高地價捱貴租的厄運。「成條街變晒賣不锈鋼，得返我一間，租人地方無得做，𠵱條街600呎舖位月租至少3萬幾，下下要落手做，做幾多都唔夠交租，幾年前有人問我收唔收徒弟，我都拒絕咗。」

兩個月前經歷人生變故

雖然行業步向夕陽，但何仍然堅持以木器守着本業，門口掛着的法官錘，便是十多年前有人欲在拍賣競投活動使用而向他訂造，其他如埋岸綁碼頭柱躉的纜勾棍、解開繩結的纜尖，仍有船家甚至渡輪公司指定向泗祥號訂造，「好似法官錘咁，當年有客過嚟問，我自覺雙手做得到，就會應承起貨畀你。」

堅守老店的何國標，為了只是保護父親的心血不被白費。「佢堅持日日落嚟，十號風球都落嚟打躉睇報紙查字典，我有時行開行埋就叫佢幫手睇下門口。」

佢仲在生嘅時候，我一定唔會畀佢睇到拆招牌嗰一日，但佢唔喺度，我只能話我𠵱代光榮結業嘅機會大咗。 泗祥號第四代傳人何國標

然而這個數十年的習慣，近月變了樣。「佢兩個月前過身，唔關新冠肺炎事，都係年紀大，發燒入院翌日好快唔喺度。」何國標沒有如悲情戲般呼天嗆地，反而放下心頭石。「佢仲在生嘅時候，我一定唔會畀佢睇到拆招牌嗰一日，但佢唔喺度，我只能話我𠵱代光榮結業嘅機會大咗。」

他的淡然露於眉宇間，每日如常獨坐店內接聽電話接單，身後珍而重之掛着以相框裱起的父子合照，掛着長紅的金漆招牌「泗祥號」伴隨在側。

再回首，原來已是百年身。

本地老店或手作匠人未必歷久不衰，一場展覽能讓公眾記住他們曾經的滄海桑田，上環咖啡店elixir9月18日起至10月10日舉行主題為「盡做香港」的公開展覽，集合了本地6個匠人截然不同的故事，一一細說他們對手藝的那份堅持，藴含幾代傳承和汗水，在社區內默默耕耘。

除了開業超過百年的船具老字號接班人何國標外，展覽更會介紹花牌傳人蘭姐，揮灑自如用筆墨毫出充滿香港情懷的花牌；七旬麵包師傅堅持超過50載，只為老街坊做好一個忌廉筒；屯門師傅承傳亡父記憶，蒸出一籠籠別具特式的燒賣；小食店老闆抱着不怕失敗的精神，研發出85款口味的雞蛋仔，最後更有專注為YouTuber事業打拼的年輕人。

展覽亦設有一個名為「香港角落」的水松板，入場人士可以寫下自己心中專屬的影像，可以是街頭傭懶打呵欠的流浪貓，亦可以是報紙檔販的坐姿，任由想像發揮，主辦方ACCO會為你以攝影方式呈現。

《盡做 — 香港匠人展》（展覽設有中英翻譯）

日期：2021年9月18日至2021年10月10日

時間：09:00-18:00（周一至周五）/10:00-18:00（六、日及公眾假期）

地點：上環美輪街9號 elixir

