舊樓重建　半世紀老店打烊　巿民掃港產舊物：一口氣買八條孭仔帶

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-08 22:47

舊區推倒式重建，令更多老舖湮沒人間。巿建局重建皇后大道西／賢居里發展計劃項目，近月加緊收回多個住宅單位及街舖，有迄立區內逾半世的藥材舖趕在今日（8日）清貨交吉，亦有1969年起經營至今的繡莊被告知4月底前必須交吉，獲不少巿民趕在搬舖前尋寶，狂掃舊式嬰兒揹帶、港產木棉枕及滕枕，有店主慨嘆「做到好攰，搬完又搬，唔係重建就係加租，過埋今次退休咯。」

巿建局2018年3月公布開展皇后大道西／賢居里發展計劃，前年中獲行政長官會同行政會議核准發展計劃草圖，涉及西營盤皇后大道西129至151號唐樓連十二連號街舖，受影響人口約90人，涉及67個業權，預計2029年前興建189個住宅單位，並設有公眾休憩用地及長者設施。

記者今日巡視大廈所見，樓上單位幾近清空，門口貼上巿建局收回單位的通告，當中包括已搬遷的逾半世老字號鄒健平安膏有限公司辦公室，以及大量住宅單位，只有大約數戶仍有人入住，門外放置波鞋及雜物，鐵閘貼出可向保安索取垃圾袋的通知。

屹立半世紀藥行趕交吉前清貨

而位於大廈地面的店舖，部分貼出「拆樓清貨」、「全店開心價」、「天然靚貨無多 手快有手慢無」等告示，當中協成行藥業有限公司有逾半貨架已被清空，年逾七十及六十多歲的負責人卓大姐與胞妹高妹一邊如常開店銷售，一邊交由搬運工加緊清走玻璃架及藥材海味，趕在明日向巿建局人員交吉前搬走所有貨物入倉，卓大姐半帶玩笑稱：「呢幾日搬到好攰，做咗咁多年，做埋今日終於可以退休咯！」

卓大姐憶述，協成行由上一輩人於七十年代創立，專營藥材批發，鼎盛時期專門轉口藥材至歐美華人街及本地大藥行，甚至獲余仁生買手青睞入貨，但自內地七八年改革開放後，本土批發生意逐漸式微，加上接連被人賖數走數，「沙士嗰陣有中藥行問我拎咗成個貨櫃的板藍根同金銀花，跟住負責人走咗佬無影。」自此她們開始轉營零售及兼營海味生意，專做街坊客。

她稱店舖經歷多次大廈重建及加租迫遷，06年搬至上址，去年新冠肺炎疫情亦未有影響，反而是巿建局宣佈收回大廈重建，令她們不得不結業離開，最不捨是一班老街坊，「有啲由嫲嫲幫襯到孫女長大，搬幾次舖都專登過嚟呢度買。」不過她坦言年紀漸大，子女嫌辛苦不願接手，是時候退下火線，「唔想再做咯，剩返的藥材留畀自己慢慢用。」大半生辛勞，她希望晚年能夠平淡是福。

繡莊收舖結業前獲巿民掃舊貨

「今日已經係第三次有人嚟問有無舊式嬰兒揹帶！」位處重建受影響範圍的德華繡莊，自1969年已在現址開業，由林氏家族式經營52年，由早年打棉胎舖再輾轉發展成裙褂繡莊，現時已交由女兒林小姐接手成第二代接班人，她稱現址地舖連閣樓及地牢面積約二千多呎，舖內還收起父輩珍藏的織棉胎機、8台衣車及大量本土棉製品，隨着本地棉花廠結業，加上舊裙褂乏人問津，現時已專注售賣港產棉花枕、舊款睡衣、藤具等家居用品，待8月搬遷至荷里活道另一間自購舖位內繼續經營。

林小姐表示，自傳出繡莊拆樓結業後，開始有大量收藏舊物的巿民到場掃貨，有人一口氣連買八條七、八十年代港產嬰兒揹帶，今日亦有城大學生到場買入舊藤枕及要求採訪，笑言「唔到收舖一刻，都唔知咁多人愛港產古物。」舖面櫥窗仍然展示一個七十年代起擺設至今的裙褂連模特兒公仔，紅布已見霉爛，但金線繡出的金龍仍然栩栩如生，她慨嘆「裙褂已經唔可以用，但係金線仍然用得到，可惜呢家無乜師傅接手做手工繡線，仲有邊個可以咁有心機拆線留起。」

巿建局近月加緊逐步收舖，林小姐稱去年已與部門人員達成協議，原定待1月23日後，以每月續租方式至8月交吉，剛好待至另一間自購舖位完約後無縫搬舖，惟巿建局突然透過律師反悔，稱早前合約無效，提早要求至8月搬走。「傾好晒後突然通知我提早收舖，我唔知點解部門突然咁急，我中間有四個月係無地方賣嘢，都唔明佢哋係咪好想趕絕老舖。」她正與相關部門人員交涉，若申訴無效，無奈會將所有貨物放入四十呎長櫃內有待搬遷。她坦言若非自購舖位，本土繡莊及棉胎舖早已被內地平價用品取締，「做得一時得一時，如果幾十年後我仲喺度，你再嚟採訪我。」一語道盡老店唏噓。