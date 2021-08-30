「路過北角」為舊區添活力　緬懷昔日泳棚碼頭設首個海上藝術裝置

北角位於香港東區中部，是上世紀戰後移居香港的移民聚居地，更一度成為全成界人口最密集區域。春秧街、電車路、新光戲院、北角碼頭，這些著名地標成為大眾對昔日香港的集體回憶。近日大家暢遊北角，會見到不少別緻的街上裝飾、甚至竹棚浮於碼頭海上，這些都是由香港藝術中心籌辦「路過北角」所添置的公共藝術，該計劃希望透過有關藝術裝置供市民欣賞之餘，讓市民參與其中重新認識北角。



這次「路過北角」項目計劃由市區更新基金資助，探討藝術如何為社區空間帶入想像，啟發他們對公共空間未來用途的思考，為社區帶來改變。除了舉辦一系列社區活動外，計劃將於九月起在春秧街及北角碼頭（包括碼頭海鮮市場）一帶，展示20多件由不同藝術家製作的公共藝術裝置，當中6個藝術裝置更是以公開招募，經評審從76份提案挑選而成。這些藝術裝置既有針對改善居住環境而設計、亦有增加居民對區內歸屬感，促進大家投入參與互動為目的，當中更有北角首次出現的海上藝術裝置，讓市民緬懷北角昔日的海岸線之餘更關注水質及海洋保護議題。

▲ 左起：Sugar Factory製作人李樂生、香港藝術中心總幹事林淑儀 、香港藝術中心節目經理梁偉然(賴家俊 攝)

香港藝術中心節目經理梁偉然（Ian）稱，這些藝術裝置負責不同功能及目的。第一類是透過與街坊集思廣益，一齊選出街坊想要怎麼的社區設施？不同裝置分別有廚餘回收、體育、休憩及教育功能；第二類是透過裝置思考市區將來發展：當私人空間愈來愈小，在尊重已有的原生環境下，共居公共空間若果倍大後會是怎樣？Ian表示北角區有極強黏性，很多在這區長年居住的家庭，其下分支都傾向在同居置業居住，而一些已退休的老街坊亦選擇回流北角安享退休生活，居民數代在此居住，街坊長期使用共居空間，因而這類裝置並不強調裝置個別本身要表達怎麼，而是透過一整系列的裝置反思共居空間可以有怎樣的生活？

這些藝術裝置部份將放置為期約一個月，製作團隊會蒐集訪客意見，反映良好者將向當局爭取長期設置。

【藝術品舉隅及簡介】

1.#築角



藝術家︰#築隊

地點︰北角公眾碼頭

展示時期︰2021年8月30日至9月下旬

位於北角兩個截然不同區域的邊緣，《#築角》是一個過渡空間。它特顯北角社區的特性，並鼓勵市民於社區的互動。《#築角》靈感來自社區。居民可利用不同的附件配置於基礎結構上，靈活創造出不同的用途，例如市集、室外放映空間或工作坊等等。由街坊回收合力組織而成的透明頂蓬在炎夏中為海邊的途人遮陽，並配有一系列街道家具配件供街坊坐下休息，聚首一堂。展品配件也遠景於展期完結後能歸於社區﹐展現「生於斯，長於斯，死於斯」的概念。

2.再想像．北⾓泳棚



再想像．北⾓泳棚(賴家俊 攝)

藝術家︰yucolab

地點︰北角公眾碼頭對開海面

展示時期︰2021年8月30日至11月下旬

一百多年前北角海岸的「北角七姊妹泳棚」紅極一時，為大眾提供運動和休憩的空間。但隨著時代變遷，城市化令北角只剩下現代化的面貌，面向大眾的一面買少見少。透過重塑昔日的泳棚，希望帶大家緬懷北角過去的熱鬧，更希望反思城市與公眾的關係。泳棚亦反映了過往的水質之高可以安心暢泳，現在重塑的泳棚卻因水質的改變只剩下其形式和構想，望借此引起觀眾對海岸水質變化的關注。

3.渡步北角



渡步北角(賴家俊 攝)

藝術家︰林建才

地點︰北角西渡輪碼頭

展示時期︰2021年8月30日至另行通知

作品啟發自北角新舊交融的社區，藝術家在碼頭的柱子上描繪了社區獨特的風景，以柱子劃分為五個主題，反映社區不同面向。由渡輪碼頭入口處開始，是北角家家戶戶的風景，再到街道、店舖、然後是海旁空間、已清拆的露天巴士站，最後回到碼頭上船，看著維港景色。這系列作品有兩個觀看方式，公眾可從碼頭入口開始走到入閘口，欣賞一趟以北角為家出發到碼頭的旅程，反之則是帶領下船的訪客發現北角的面貌和好去處。

4. 就在這碼頭



藝術家︰郝立仁

地點︰北角西渡輪碼頭

展示時期︰2021年8月30日至另行通知

這個碼頭是一個集海鮮市場、交通和公共空間於一體的獨特綜合體。探訪過後，才發現這個碼頭市場的每個漁檔都有自己的賣點、特色商品和最愛的海鮮。有了這些資訊和靈感，我將自己定位為一個傾聽者、觀察者和藝術家，用我的水彩畫來傳達每個攤位的獨特性和熱情。有了設計標牌，我希望我的作品可以成為每個漁檔的禮物。

5. 北角交響樂



藝術家︰凝態建築師事務所

地點︰北角海濱

展示時期︰2021年8月30日至9月下旬

聲音是無界限的。簡單的問候或一段小音樂足以安撫人心，而寧靜的自然之聲則可以為繁忙的都市生活帶來平靜和安寧的感覺。 北角之聲是一種兼具聲音交流裝置的社區休憩空間, 通過人、地方和自然之聲鼓勵北角居民的交流, 從而打破北角社區年齡、性別和種族的溝通隔膜。

6. 「蠔」想



藝術家︰原田實 @ MakerBay

地點︰北角公眾碼頭對開海面

展示時期︰2021年9月至11月下旬

北角曾經在海邊設置不少泳棚和棚屋讓市民在清澈潔淨的海水中暢泳，是上世紀的熱門游泳勝地。「蠔想」是蠔殼形狀的海上浮動裝置，藉此探索藝術、科學和海洋環境互相的關係。裝置的概念是由蠔田組成的天然過濾系統，從而改善水質，同時豐富北角海岸的生物多樣性。這項試驗希望帶動大眾反思人類和自然生態的關係，學習如何與不同的生物和諧共處，成為日後可持續發展的生活模式。

7. 自然的序列



自然的序列 (賴家俊 攝)

藝術家︰高浚明@Dilemma Studio、鄺家樂

地點︰北角東渡輪碼頭（洋紫荊維港遊）

展示時期︰2021年8月30日至另行通知

香港稠密的人口使很多空間與人隔絕、人造物令自然漸被取代。岸邊小苗隊透過花園廣場的雛型《自然的序列》、可變的結構，適應不同空間，不斷變化去修補人類對大自然的連繫。

8. Sugar Factory



藝術家︰李樂生

地點︰北角東渡輪碼頭（洋紫荊維港遊）

展示時期︰2021年8月30日至另行通知

藝術也可以具遊玩性，香港街道已甚少遊樂設施給予居民，想街頭健身更是難上加難。作品名字啟發自北角「糖水道」，「糖」除了使人想起甜外，也可以製造健康的肌肉，這個給予訪客互動做運動的裝置，加入健身元素讓大家鍛煉身體。

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