消失的界石│界石遍佈赤柱角落　「B.O.20」近178年歷史卻如荒廢

近日佐敦加士居道一塊歷史界石離奇消失，引起保育人士關注。界石在70年代之前用來勾劃土地界線，是見證着香港城市發展的歷史，但現時各區大部分界石都不被重視，歷史痕跡散落各處，形同湮沒荒廢。這天《香港01》記者跟隨「活在赤柱」的版主，與一班街坊和歷史愛好者在赤柱一帶尋找這些界石的蹤跡。當中一塊刻有「B.O.20」的界石，據了解已默默地屹立在赤柱近178年；正如發展局局長黃偉綸曾撰文形容，這些「精緻平實的測量控制點」，其實往往就在身旁。



Facebook專頁「活在赤柱」版主、教師侯志輝指，自己在赤柱出生、成長，多年來留意到區內有很多歷史遺物卻沒人欣賞。（呂諾君攝）

Facebook專頁「活在赤柱」版主、教師侯志輝指，創立專頁的初衷，源於自己居於赤柱多年來，留意到區內有很多歷史遺物卻沒人欣賞，希望利用網上平台多加推廣本港的歷史文化。他表示，近半年來接觸到不少有關界石的資料，於是多次走訪赤柱的街頭角落，發掘區內仍然留下的界石。

赤柱或是唯一地區擁兩種編號界石

侯志輝帶領眾人由赤柱正灘往上走，在正灘旁的建築物，例如聖德蘭幼稚園、嘉爾默羅聖衣會旁等，都發現多塊寫有「R.B.L.」字樣以及不同數目字的界石；其實「R.B.L.」是「郊區建屋地段」（ Rural Building Lot），數目字則代表地段號碼。期間見到部分建築物在鋪磚、油漆時都有保留和遷就界石，但也有部分界石已幾近隱沒。而走到赤柱大街一帶，可以見到一些藏在建築物的界石，石上的字樣則變了是「S.T.I.L」「赤柱內地段」（Stanley Inland Lot），但在赤柱體育會附近又有「S.I.L」「筲箕灣地段」（Shaukiwan Inland Lot）的界石，「赤柱可能係唯一一個會有齊兩種編號嘅地區」，侯Sir說道。

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聖士提反灣界石估計屬早期英軍軍營

「咁多塊之中，有啲係我特別擔心嘅。」侯志輝指，在聖士提反灣的是其中一塊。由沙灘拾級而上，便會看到這塊刻有「B.O.20」和一個箭嘴的界石。根據Facebook專頁「Historical Walk HK」的資料，這塊界石估計是1842年香港英軍早期的其中一個軍營Chek Choo（Stanley）Barracks所在地段的界石，已有近178年歷史；專頁又指根據1853年英軍地界圖，該地段設置有19粒界石，暫時只發現其中及唯一一塊界石；而石上「B.O.」字樣，指的就是成立於15世紀、專責為皇家海軍及英軍部隊提供武器及彈藥「Board of Ordnance」（英國軍需處）。

根據Facebook專頁「Historical Walk HK」的資料，這塊位於聖士提反灣、刻有「B.O.20」的界石估計已有近178年歷史。（呂諾君攝）

促政府加強保育 增設指示牌提供資訊

侯志輝最後帶領一眾人士來到赤柱軍人墳場，發現原來有部分二戰期間的墓碑是以不同地段的界石製成，當中原因已未必可以考究。侯志輝表示，現時很多界石都被公眾忽略，如「B.O.20」的歷史已是相當悠久，擔心它們會被人破壞或有所損耗，希望政府能加強保育，設立指示牌等讓行經的市民都能對界石有更多認識。

雖然《土地測量條例》473章列明，除非有合法權限或合理解釋，否則任何人均不得更改、移動、干擾、損壞或毀壞任何土地上的界線標誌，惟根據地政總署的資料，由於現時座標系統已被廣泛應用，該署已不需用界石確定地界，因此署方不會要求業權人於界石遺失時予以還原。《香港01》亦正就界石的事宜向古蹟辦查詢。