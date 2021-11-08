消失的界石│加士居道界石離奇移除　地政署：不要求業權人還原

近日佐敦有一塊刻有「K.I.L 7068」（九龍內地段 7068）的界石消失不見，引起保育人士關注。在70年代以前，界石被用來勾劃土地界線，去年發展局局長黃偉綸亦曾撰文形容，界石「極具歷史意義」；惟日前有網民發現，位於加士居道彌敦道交界的一塊界石懷疑被突然拆去，

對於界石離奇消失，各界有不同揣測和質疑。界石見證了香港城市發展的歷史，但現時各區大部分界石都只形同荒廢。有學者認為，現時政府做保育只關注已獲評級的古蹟，往往忽略了在街上隨處可見的歷史痕跡。



平日走過加士居道，經過廉政公署後數十米的山坡旁，低頭細看才可發覺到有一塊小石碑屹立於此。不過近日這塊界石卻突然消失。日前記者前往視察時，見到該處地上只隱約留下一個小洞，同時亦見到昔日地磚鋪設時有特意為界石預留位置。

從網上的舊照片中可見，近年界石的左上角有損毁，令石上的「K」字消失大半，一度被坊間誤以為是「I.L. 7068」。其實 K.I.L. 即是「Kowloon Inland Lot」（九龍內地段）的簡稱。界石是香港於70年代前用來勾劃土地界線的方法，一般會放在建築的角落，而石上會刻有不同地段的英文字母簡稱和地段數字號碼以作辨別。

在70年代以前，界石被用來勾劃土地界線。（呂諾君攝）

例如「九龍海旁地段」（Kowloon Marine Lot）是K.M.L.，「郊區建屋地段」（ Rural Building Lot）是R.B.L，在港島內陸位置的地段稱為「內地段」（Inland Lot），界石上的簡稱是I.L.；到發展九龍時，就稱為「九龍內地段」（Kowloon Inland Lot）K.I.L.。再到後來港島及九龍有新區開發，英文字母中會加上地區簡稱，如「赤柱內地段」（Stanley Inland Lot）是S.T.I.L，「香港仔內地段」是（Aberdeen Inland Lot）A.I.L.等。新界新市鎮亦有不同名稱，如「荃灣市鎮地段」（Tsuen Wan Town Lot）是T.W.T.L.。

70年代起界石用途被座標取締

除了一塊塊豎立的界石，在不少行人路轉角位置或樓宇角落亦可找到界石，而在70年代後，座標被廣泛用作描述土地的位置，便不再需要依靠豎立界石來確定地界。去年發展局局長撰文時，亦提議市民走在街上或到郊外時可多加留意，或會發現「極具歷史意義的界石」、「精緻平實的測量控制點就在身旁」。文中亦提到三款「較具歷史意義的界石」，分別是維多利亞城的界石、赤柱與維多利亞城之間「群帶路」的標距里程碑，以及位於大嶼山的嶼南和嶼北界石。

涉事界石當年用於勾劃私人地段界線

地政總署發言人回覆查詢時表示，有關的界石位處私人地段，由地段業權人在1957年批地後按地契條款自費設立以標示私人地段界線，相關界石由業權人擁有。發言人又指，隨着測量技術的發展，座標系統已被廣泛應用，現時該署已不需要以界石確定地界，因此署方亦不會要求業權人於界石遺失時予以還原。

發言人續指，發展局局長去年3月於網誌介紹香港的測量標記，包括較具歷史意義的三種界石（即維多利亞城的界石、赤柱與維多利亞城之間「群帶路」的標距里程碑，以及位於大嶼山的嶼南和嶼北界石）；網誌另外提及一些用於勾劃私人地段界線的界石，有關做法在70年代後停用，而加士居道的界石屬於後者。



翻查資料，K.I.L 7068為校舍建於1958年的循道中學，《香港01》正以電郵向其查詢。

係牽涉破壞、政府部門搬走，定係溝通問題或者真係有人移除？就算只係搬走，其實都需要有個向公眾交代嘅機制。 建築歷史學者黎雋維

界石反映開埠初期土地買賣文化根深蒂固

建築歷史學者黎雋維指，界石的出現反映了香港自開埠初期，土地買賣的文化已經根深蒂固。他認為，界石的歷史價值並非在於是否罕見、或其現存數量還有多少，「唔係剩返少啲就重要啲，唔能夠話仲有好多就冇所謂啦咁，有返咁上下歷史嘅嘢就都係重要。」他認為，加士居道界石事件揭示了部門平日處理舊物的態度不透明，「係牽涉破壞、政府部門搬走，定係溝通問題或者真係有人移除？就算只係搬走，其實都需要有個向公眾交代嘅機制。」

近年政府不斷講要發展本地特色旅遊，呢啲（地段界石）咪就係特色。 建築歷史學者黎雋維

學者：不是只有已獲評級的建築物才值得保育

「好多時對一啲唔係定義為古蹟嘅嘢，政府個態度就會很寬鬆。」黎雋維強調，並非只有已獲評級的建築物才值得保育，各區的界石可以見到測量、城市規劃發展的歷史，包括地段何時出現、地域如何劃分等，惟坊間知道的並不算多，「大家對佢嘅印象、意義都唔清晰，其實都係對歷史嘅一種破壞。」他認為，現存的界石是歷史遺物，政府應為作系統性的研究，統計其數目、位置，再教育公眾知道，「近年政府不斷講要發展本地特色旅遊，呢啲咪就係特色。」