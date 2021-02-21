赤柱、筲箕灣兩隱世古道曝光　百年石拱橋或見證香港開埠初期歷史

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-21 00:01

有逾百年歷史的深水埗主教山蓄水池去年險遭清拆，反映本港有不少鮮為人知的隱世秘景。早前有行山人士在赤柱和筲箕灣分別發現荒廢古道，均有大型石拱橋。 翻查舊紀錄，估計赤柱古道有170年歷史，是香港開埠初期赤柱通往港島的主要道路。而筲箕灣古道或為19世紀建設大潭水塘時開發。有團體希望政府可以修復古道建成文物徑。 《香港01》已向多個政府部門查詢，暫未有相關石拱橋資料，古蹟辦指會作初步研究，考慮將其分別納入「須進行評級的新項目」名單和「香港具考古研究價值的地點清單」內的可行性，藉以確保具文物價值的項目得到妥善的保護。 記者：孔繁栩 攝影：張浩維、楊凱力

1845年已有地圖記載

赤柱古道位於赤柱佳美道，懲教署體育會會所旁，香港在1841年開埠，而1845年已有地圖記載，這條連接赤柱至淺水灣的主要道路，至1881年，這條路發展完整最遠接駁至今日的中環一帶，但隨着赤柱峽道及淺水灣道建成，古道部份路段荒廢，地圖亦無再顯示。

「獅子坑」深約3米，石拱橋身保存得十分完整，坑內鑲有螺絲，相信是防洪工程的痕跡。（張浩維攝）

坑內鑲有螺絲料曾有防洪工程

由赤柱古道前往石拱橋的路並不簡單，膽量和體力缺些少都未必行到，沿途有不少碎石和矮樹，又要爬陡坡、落山溝，大約15分鐘，就來到第一條石拱橋「獅子坑」。「獅子坑」深約3米，石拱橋身保存得十分完整，坑內鑲有螺絲，相信是防洪工程的痕跡。

「老虎坑」就聳立另一座巨型石拱橋，山溝離橋面至少三層樓高。（張浩維攝）

「老虎坑」就聳立另一座巨型石拱橋，山溝離橋面至少三層樓高，但要落山溝時就有少少驚險，切記量力而為衡量風險，不要勉強。從橋底向上望，會見到轉角位的物料明顯不同，估計是落成後加工，擴闊路面方便人力車及馬車轉彎。

「活在赤柱」創辦人：開埠後赤柱是第一個首府

Facebook專頁「活在赤柱」創辦人、教師侯志輝認為，政府可能認為只是一條橋，但原來同香港開埠歷史好有關係，「因為開埠後赤柱是第一個首府，當時要建維多利亞城時，有文物保育朋友說，第一個選址是赤柱，後來竟然選了中環」。

筲箕灣古道亦有石橋

除了赤柱古道有宏偉的石拱橋外，由石澳至筲箕灣還有另一條古道，只是筲箕灣古道就更加難行，古道被樹林覆蓋，要跨過一個又一個水坑，之後再走一段水管路，沿路只靠行山人士留下的繩索扶手，十分考驗平衡力。

除了赤柱古道有宏偉的石拱橋外，由石澳至筲箕灣還有另一條古道，建有石拱橋。（張浩維攝）

歷史科教師：料建大潭水塘時開發

筲箕灣古道的石拱橋雖沒赤柱古道大，但建築形態相近，由多塊石磚砌成。歷史科教師劉sir表示：「我感覺到好多古人的痕迹，懷疑係一條大潭舊路，沿途有英式石拱橋，有山坡係明顯被人為削開，估計19世紀，興建大潭水塘時開發的道路。」

劉sir又認為，政府比較忽視古道保育，感覺可惜，看着古道逐漸荒蕪，每一次打風一點一點被破壞，「這是香港人歷史，柴灣、赤柱、大潭居民的歷史」。

兩條古道都是英治初期主要道路，對香港發展有一定貢獻，但隨着時代變遷在歷史上褪色，有團體希望把古道發展成文物徑，集合民間力量清理道路，讓市民郊遊間認識香港歷史。

古蹟辦：暫未有資料 會研究價值

地政及路政署回覆《香港01》查詢表示，石拱橋非由相關部門管理及維修，古蹟辦表示，會對上述石拱橋和被指稱的「古道」作初步研究，考慮將其分別納入「須進行評級的新項目」名單和「香港具考古研究價值的地點清單」內的可行性，藉以確保具文物價值的項目得到妥善的保護。