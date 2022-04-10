退休公務員化身長者KOL　難忘與後生仔實測疫下當外賣仔追單

到文青cafe打卡拍Vlog介紹美食、改編歌詞拍二創MV……各類影片在網上如雨後春筍，只是影片主角多是樣貌佼好的年輕男女，不過原來長者都可以當「KOL」。62歲的Ben哥（麥曜寶）退休後，有一天在茶餐廳外遇到一班正在拍片的年輕男女，在他們的邀請之下，自此踏上了KOL之路。近三年來Ben哥試過在鏡頭前試吃素食「新餐肉」，也試過實測奔走街頭送外賣，影片未必爆紅，但Ben哥坦言，最開心的是與一班年輕人結為朋友，「個人節奏快咗、識嘅嘢又新鮮同多咗......覺得雖然年紀大咗，原來仲可以同呢個社會一齊生活。」



Ben哥（右）和KOElderly的創辦人張家華（左）經常一同拍片。（受訪者提供圖片）

房署做到退休 茶餐廳奇遇獲邀拍片

Ben哥退休前是一名在房署工作的公務員，以往每天過着朝9晚5的生活，當身邊友人個個為了收入和「有個寄託」不願退休，他卻十分期待，盼望着能隨心所欲、用平價看早場電影的日子快些到來。Ben哥指，自己的興趣很多，6年前退休後，他便專注於音響、看電影等的興趣，而過往他並不認識「KOL」這個字，直至認識到「KOElderly」計劃的一班年輕人，才知道KOL是指一些在網絡上拍片的意見領袖，而自己曾收看的時事評論員如蕭若元、黃毓民等原來也在「KOL」之列。

談到如何與這班年輕人相識相遇，Ben哥憶述，某天下午他如常在沙田的屋邨茶餐廳喝下午茶，離開時剛好見到這班年輕人正在做街訪，問到關於退休人士的娛樂及生活模式，年輕人見他「精靈」又夠八卦，便邀請他之後一同拍片。那時Ben哥心想：「Why not？」，「我自己好鍾意新聞媒體，又有玩過配音、話劇等等，所以第一次對住鏡頭都冇怯場。」他又指，拍片時沒有劇本、草稿，「即興更過癮！」

身為「長者KOL」，Ben哥由2019年開始，至今參與了共十多條影片的製作，當中有難度也不少新奇經歷。（受訪者提供圖片）

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見識及體驗不同新事物 開心獲年輕人接納

由2019年開始，至今Ben哥參與了合共10多條影片的製作，當中有難度也不少新奇經歷，「例如有一次我哋拍一個MV，佢哋要我唱《lonely christmas》，首歌我未聽過又未唱過，佢哋要逐句教我。」又如某次有快餐店推出素食午餐肉，Ben哥需蒙上眼睛與另一名年輕人一同試食，「完全唔係我嘅口味，原來根本唔係肉嚟！」但最深刻的，要數試當「外賣仔」，「疫情下成日見人周街走送外賣，我就同佢哋講不如我哋都試一次......最初當然希望揀旺角，啲路大家都熟，點知後來去咗荃灣！」

該次與Ben哥一同出鏡的年輕人，是KOElderly的創辦人張家華（John），他對荃灣區完全不熟，幸好Ben哥80年代時曾在荃灣做外勤工作，於是便擔當起帶路的工作，「由荃豐中心行到沙咀道，再由沙咀道行返轉頭，嗰日都有成28、29度，做咗3單，平均每單都有30蚊。」Ben哥形容，在這數年間見識到很多新事物，「一個綠色嘅幕就可以變到唔同嘢出嚟，最得意係用無人機影嘢......以前工作裏唔會遇到呢啲，你知打工都好刻板，老細最緊要你做到嘢，仲用緊fax機添㗎！」他笑說。

「合作咁耐，大家都熟咗，最開心係喺佢哋成長嘅呢段時間識到佢哋，又肯接納我。」相比影片爆紅或是走在街上被人認出，Ben哥認為，最開心是年輕人會跟他說心事，而太太也很支持他的拍片工作，有次更答應借出他們在廣播道、有千多呎的家居用作拍片。談到有些長輩和後輩有世代之爭，他並不認同部分守舊人士的意見，「的確喺我個年代，我哋好早熟，𠵱家大家要『慢慢熟』，但掉轉頭睇，佢哋識嘅嘢比我哋多。」Ben哥舉例說，現時連幼稚園小朋友也懂用平板電腦，但老一輩「捽極都用唔到」，「唔可以用唔同年紀嚟批評他們，要搵佢哋叻嘅事，推進佢哋令佢哋更加如虎添翼。」

固定合作長者「KOL」增至10人

KOElderly創辦人張家華（John）則指，他們的團隊成員同是一班在IVE修讀社會服務策劃及領航 課程的同學，計劃原來只是一份功課，「好多時長者生活比較悶，好似白紙咁，我哋希望佢哋可以畫出色彩，所以想搵啲故活躍嘅長者去改變被動嘅長者，用影片呢個媒界畀佢哋睇，原來同一輩嘅人都可以做呢啲，原來可能性有好多。」John指，現時固定合作的長者「KOL」已有十人，拍攝不同題材的短片均會考慮長者的技能和特長。

John又指，自計劃開展以來面對過不少困難，當中包括對新媒體技術及器材上的不足，但社會創新及創業發展基金（社創基金）提供金錢上支援，技術上亦提供導師、培訓班及工作坊等，「一開始只係問人借機，到後來有錢就買收音、攝影器材。」他又指，疫情下不方便找長者面對面拍片，也有研究不同方法，例如視像玩遊戲等，而未來除了幕前工作，也希望有機會教長者參與幕後製作，研究籌備「長者Crew」和「長者樂隊」的可能性。