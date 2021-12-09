安心出行｜視障長者出入餐廳不便：雖然盲但有自尊　唔想麻煩人

香港推動無障礙社會多年，近日政府宣布從今日（9日）起所有食肆都需要強制使用「安心出行」，殘疾人士雖可以填表格代替，但仍有感措施為他們「製造障礙」。現年71歲的黃民釗從中年起雙目失明，平日出外進食有太太陪伴，但如果太太有事未能陪伴在側，作為視障人士難以獨自外出，黃民釗大嘆現時在「安心出行」下，無論到醫院覆診，還是簡單食飯，都困難重重。



現年71歲的黃民釗從中年起雙目失明，平日出外進食有太太陪伴，但如果太太有事未能陪伴在側，作為視障人士難以獨自外出，黃民釗大嘆現時在「安心出行」下，無論到醫院覆診，還是簡單食飯，都困難重重。（黎倩婷攝）

食肆放置二維碼位置大小均不同

黃民釗表示，視障人士難以在街上掃瞄「安心出行」二維碼，以往視障人士乘坐交通工具時，「手一掃就嘟到個拍卡機」，但每間食肆放置二維碼的位置、大小均不同，「根本唔知佢擺喺邊。」雖然有些相熟餐廳的職員有時會幫忙，但奈何見他們人手短缺，也不想麻煩他人，同時亦擔憂可能時間一久，餐廳便不會再特意安排人手。

再者，安心出行的應用程式介面不易操作，黃民釗指有時操作介面會因手誤而「滑走」，進入app內後仍要操作一番才可掃描，大嘆「除非你整啲聲音係二維碼上面畀人去嘟，有時老人家朦查查嘅都搵唔到張紙喺邊到，更何況我哋呢啲視障人士。」

填紙仔冇人幫

政府雖然豁免了殘疾人士掃瞄安心出行，但填表格對他們而言也十分不便。黃民釗早已向失明人互聯會取表格以進出食肆及政府場所，協會職員雖然事先為他填寫部份個人資料，但卻無法為他們填寫進出場所的日期及時間，料這一部份仍然需餐廳職員協助。

黃民釗到樓下的商場獨自用餐，圍繞商場的食肆走了一圈，發現各食肆的二維碼擺放位置不一。再者，只有酒樓的門口有員工駐守，可向他們尋求協助幫忙填表，其他食肆的情況猶如「拒人於門外」。（黎倩婷攝）

今日中午時分，黃民釗到樓下的商場獨自用餐，圍繞商場的食肆走了一圈，發現各食肆的二維碼擺放位置不一。再者，只有酒樓的門口有員工駐守，可向他們尋求協助幫忙填表，其他食肆的情況猶如「拒人於門外」，「其實我哋傷殘人士好多時都唔想麻煩人，下下都有義工幫手咩，我哋都講自尊。」

盲人易被「呃」走手機 防人之心不可無

「防人之心不可無」，視障人士被欺騙的情況在香港並不罕見，黃民釗指過去人生經驗曾被騙去個人物品及財物，坐的士時會騙銀碼價值，例如明明付500元，但卻當100元作找續，經常出現「口同鼻拗」的情況，因此在新政下，也不敢隨意相信旁人，「有時旁人想幫忙，我畀咗部手機佢幫手嘟，分分鐘冇埋（手機），我哋要預埋呢樣嘢㗎」，即使盲人也「照呃」。

嘆政府欠深思熟慮 經常見步行步

黃民釗平均三個月要去一次東區醫院覆診，他表示早前覆診時困難重重，因東區醫院有幾座大樓，患者抽血、進行檢查、付款的大樓未必一樣，但出入每座大樓均需要掃安心出行或填表，令他每次覆診都需要帶多幾份表格來回各大樓。

黃民釗表示，據知近日政府放寬醫院內的檢查程序，填表或掃瞄後會派發貼紙記認，方便市民來回大樓之間。但黃民釗仍認為，政府經常「見步行步」，推出政策時未有詳細思考，發現有問題後才「補飛」，建議政府應先向業界諮詢，先了解殘疾人士的困難。

機構以大小協助視障人士區分表格

失明人互聯會中文主任盛李廉表示，協會在得知新政後，立刻為視障人士列印出入食肆的表格，單單在昨天已收近65個申請，在今天正式實施後，預計每天會收到超過100個的求助，協會另組織了訓練班協助視障人士使用「安心出行」。

盛李廉指，現時最大的困難是要向視障人士解釋兩份分別出入政府場所及食肆的表格，協會現時用紙張的大小區分，「大嗰份表就入食肆，細嗰份就入食肆。」盛李廉另指，政府的新版表格日期、地點、時間可由職員填寫，但食肆則沒有這規限，「填日子、時間對失明人士嚟講喺最困難嘅，始終食肆老闆未必會吩咐，職員幫你填只係人情。」

盛李廉表示，現時有很多方法可代替掃瞄安心出行及填表，例如個人八達通內有晶片，亦可得知使用者最近的行程及資料，同樣可達到同樣效果。