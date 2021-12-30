房協屋邨租戶四成為長者　乙明邨作試點設「玩具銀行」讓長幼共玩

為應對人口老化問題，房協將於明年第一季推出「齊樂同行」跨代共融計劃，以沙田乙明邨作為首個試點屋邨。計劃引入新興的運動，包括組成芬蘭木棋隊，並利用屋邨內空地設立北歐式健行徑，讓長者及兒童交流；同時又設立「玩具銀行」，讓長者及兒童交流不同玩具的玩法，並回收舊玩具。



沙田乙明邨將為「齊樂同行」跨代共融計劃的首個試點屋邨。（房協提供圖片）

明年首季辦首屆跨邨芬蘭木棋比賽

房協現有的20條出租屋邨中，有四成為60歲以上的長者。為推動跨代共融，房協將於明年第一季推出「齊樂同行」跨代共融計劃，以沙田乙明邨作為首個試點屋邨。計劃引進兩項新興的運動，分別為芬蘭木棋及北歐式健步行。

芬蘭木棋要求參加者利用一組特定木柱投擲木棋，有助訓練肌肉及手眼協調能力。房協已於乙明邨以及11個出租屋邨芬蘭木棋成立芬蘭木棋隊，由長者及青年居民組成，未來會繼續鼓勵更多屋邨組隊，並將於明年首季舉辦第一屆跨邨芬蘭木棋比賽。

房協亦將會在乙明邨明信樓對開空地設立北歐式健行徑，居民可利用兩支健走手杖步行進行全身帶氧運動，有助訓練平衡力及「防跌」。房協將於明年第一季會成立「乙明健步行應援會」，並安排教練教導不同年齡的居民參與。

「玩具銀行」回收舊玩具 消毒後再供居民玩

此外，房協將會於明耀樓建立「玩具銀行」，不但讓長者及兒童交流不同玩具的玩法，亦會回收舊玩具，將其消毒及維修，供居民使用。房協已招募10多位長者大使，由今年11 月開始在邨內兒童定期舉行玩具交流會。房協為加強長者及青年的共融關係，亦將組織居民成為「遊樂大使」，因應他們的興趣及專長參與不同項目的小組。

房協於北角的長者住屋計劃項目「雋悅」設有的長者護理設施「雋康天地」，早前於新加坡「第九屆亞太區創新老年照護項目大奬」中獲頒「最佳家居照護服務營運者」。「雋康天地」亦於今年7月起推出「五感二動」主題訓練，透過組織合唱團、芬蘭木棋班等，及引入陪伴機械人，希望透過吸引長者參與活動，延緩他們身體及認知的退化。