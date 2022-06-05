同志驕傲月│LGBT婚策獲邀參與老牌酒店婚展　樂見社會步向共融

自政府在5月中旬放寬社交距離措施，「520」起有不少新人趕忙註冊結婚和擺酒；他們穿起禮服、婚紗，緩緩步入酒店大堂，在律師見證下簽紙結為夫婦。如果說婚禮的神聖在於兩個人承諾一生相伴，那麼，同性戀人呢？

現時香港法律不承認同性婚姻或民事結合，有同性戀人選擇到外地註冊，但疫情下「想飛不能飛」，全港唯一LGBT婚禮統籌公司指，幸好這段日子有美國猶他州視像遙距證婚出現；而公司近日獲一間老牌的豪華酒店邀請參加婚展，「唔敢話所有人都改變緊佢哋睇法，但慶幸至少慢慢有唔同酒店，用唔同步伐願意跟上。」

攝影：余俊亮



「Next Chapter」的負責人Kurt（左）和Mac（右）也是一對同性伴侶，二人於2017年在丹麥結婚。（余俊亮攝）

在2018年創立的本地LGBT婚禮統籌公司「Next Chapter」，負責人Kurt和Mac也是一對同性伴侶，二人於2017年結婚，回想籌辦婚禮時阻滯處處，同性戀人的辛酸，她們自然「不能明白更多」。甫走進他們辦公室，Kurt便抱怨道，自早前Facebook不再允許廣告主根據潛在的「敏感」主題，例如性別取向、宗教與政治信仰，來對用戶做廣告，她們比以往更難向LGBT社群宣傳；但這天她們有一個好消息——以傳統、奢華形象見稱的香港文華東方酒店，主動邀請她們參加於6月同志驕傲月舉辦的婚展。

每年的6月是同志驕傲月 （Pride Month），起源於1969年6月28日美國發生的「石牆事件」。當年一間位於紐約的同志酒吧「石牆酒吧」，由於警察突然上門檢查而引發警民衝突，也點燃了同志族群長期受壓迫的不滿。衝突在3小時內聚集了500多人抗議示威，並持續了5天之久。



隔年6月，為了紀念石牆事件，第一屆同志驕傲遊行（Pride Parade）在紐約舉行，並從此改變LGBTQ社群的生活面貌。其後各國都有舉辦同志遊行，並不時會有舞蹈、表演，有如一場場的大型派對。



同性戀新人穿起婚紗、禮服，間中會有途人禮貌地表示支持，更多的是投以好奇、甚至不友善目光，因此Kurt和Mac的客人，很多時都希望能有私隱度較高的場地進行婚禮。（余俊亮攝）

Kurt指，過往最支持LGBT社群的要數佐敦逸東酒店，如去年舉辦了全港首個同志友善的結婚展覽；事實上，酒店外牆也曾掛上有彩虹旗、同性戀宣傳相片和字句的廣告板。今年4月，Kurt有客人欲在文華東方酒店的套房中舉行婚禮，於是雙方開始溝通，讓該婚禮圓滿舉行，同時亦促成了今次的婚展合作。

「由上年年底到𠵱家，一直都係做視像Fly Free Wedding……（社交距離措施）放寬後，多返好多人搵我哋。」Kurt口中的Fly Free Wedding，是在2020年1月推出、來自美國猶他州的網絡結婚系統，整個手續流程可遙距操作，並有視訊婚禮服務。Kurt指，單是5月她們已有近20對同性戀人以此方式結婚，但同性戀新人穿起婚紗、禮服，間中會有途人禮貌地表示支持，更多的是投以好奇、甚至不友善目光，「好多同性戀人想搵啲私隱度較高嘅地方……就算影相時想有鬧市景，可能都係快快趣趣影完就返室內。」為了減少不愉快，他們多數會選影樓、獨立屋和酒店來辦婚禮，而隨着疫情緩和，她們也正重新籌備不同的外地結婚計劃。

今次得到形象傳統的香港文華東方酒店邀請參加婚展，Kurt認為對她們公司、對整個LGBT社群和社會共融也是一種鼓舞。（余俊亮攝）

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LGBT婚禮統籌公司找酒店場地常碰壁

去年的「Pride Month」期間，也有酒店舉行慶祝活動和推出相應的住宿優惠，鼓勵創造同志友善的環境。然而Kurt透露，找場地並不容易，「好多酒店唔會好直接拒絕，會用好多唔同藉口。」於是她和Mac「學精」了，不會事先表明自己是LGBT婚禮統籌公司，到酒店表示「有期」才再告知，「如果初頭話有房、後來又拒絕，咁原因就大概得知。咁做係有少少衰，但起碼下次可以知道，邊間酒店可以『慳返啖氣』。」今次得到文華東方酒店邀請，Kurt認為對她們公司、對整個LGBT社群和社會共融也是一種鼓舞。

文華東方（酒店）畀到最大嘅推動，係因為佢本身形象係一間好傳統、老牌子嘅luxury hotel……好難得一間傳統酒店肯行出嚟，願意接受更開放、更多唔同類別嘅人。 Kurt LGBT婚禮統籌公司負責人

「唔敢話所有人都改變緊佢哋睇法，但慶幸至少慢慢有唔同酒店，用唔同步伐願意跟上。」Kurt說道。（余俊亮攝）

香港社會似乎慢慢接受各種「多元化」

Kurt提出一個未必最恰當的比喻，形容這次合作有如一位老伯伯提出要染粉紅色頭髮，感覺創新但討好，「原來唔只後生仔可以染髮，老人家染粉紅色都可以好睇喎。」回看2019年國泰航空廣告，一對男同志戀人拖手的戶外廣告板，曾令港鐵及機管局廣告代理商要求下架；之後有電視劇《大叔的愛》全城熱捧，再到月前銀行廣告起用雙性戀藝人、以「sheshe」伴侶故事作主題獲得好評；由「石牆事件」後經過了數十年，香港社會也似乎慢慢在接受各種「多元化」，「唔敢話所有人都改變緊佢哋睇法，但慶幸至少慢慢有唔同酒店，用唔同步伐願意跟上。」Kurt說道。