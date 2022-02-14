情人節｜自助時鐘酒店創先河2.14結業　90後店主：在最好時刻退下

疫情下酒店Staycation大受歡迎，除了吸引一家大小及好友度假，也多了不少情侶客源。在Staycation出現時，男女「爆房」總是要遮遮掩掩、不可告人。4年半前有四名90後，在尖沙咀毅然開設了一間自助時鐘酒店，望能免除傳統訂房及等候的尷尬；「賣房」之餘，也決心活化行業和推廣性文化。

開業至今四年半，四名90後也踏入「三字頭」，他們早前在Mansion G Hotel專頁宣布，今年情人節將是酒店營業的最後一天。眼見近年坊間對性少了忌諱，也出現了不少以「爆房」為主題的Youtube頻道、IG專頁，當「爆房」已然昇華，時鐘酒店再也不再局限於百佳、維多利亞，四人有功成身退之感，選擇在此時退場，另尋新的人生目標。



「論Staycation與爆房的分別」，以此為題的討論往往在網上引來熱議。到時鐘酒店「爆房」說來通俗，卻又活生生地反映香港的土地問題。性需要不是禁忌，四名在大學修讀酒店管理的90後，當年畢業後工作數年，其中一人談到自己光顧時鐘酒店，發現房間爆滿時會「好多人面對面排排坐」，登記時又要面對接待處中年職員的目光，於是萌生念頭，不如自行經營一間自助式時鐘酒店？

Mansion G Hotel其中一名店主阿B（化名）指，時鐘酒店在2017年9月開業，那時的時鐘酒店總是讓人覺得與「黃賭毒」有連繫，甚至被認為是由江湖人士經營；他們希望能將時鐘酒店年輕化，除了一改固有形象，房間較光猛和清潔，更最先採用自助式服務：客人經網上預約及電子付費後，便能獲得大門密碼及房號，check in及check out都是全自助，減少了傳統訂房的尷尬，「容易啲接受、有友善嘅感覺，大家就會願意去了解……爆房其實好家常便飯，係好正常嘅事，我哋想將啱嘅嘢帶返畀人。」

阿B（化名）指，他們希望能將時鐘酒店年輕化，除了光猛和清潔，更最先採用自助式服務。（呂諾君攝）

自助式時鐘酒店Mansion G Hotel的基本設施：



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職員覆訊息「激情對話」 網上推廣性教育

阿B指，與其他時鐘酒店不同的是，他們不要「純賣房」，反而着重與客人溝通和互動，堅持以真人回覆訊息「展開激情對話」；又除了提供性空間，還不時在Facebook、IG專頁上推廣性教育、性歡愉，「講緊喺4年半前，當時個風氣好保守，啲人有性問題都係上google問，但啲資料啱唔啱呢？」為了「factcheck」並提供準確、有用的資料，他們也有與不同關注組織合作，認真解答客人各方面的疑難。

本港少數LGBT友善時鐘酒店

「四年幾有好大轉變，近年大家對『性』開放咗好多，例如有人喺twitter開channel分享性生活、IG又有好多會用『爆房』做主題，感覺上香港年青人對性嘅接觸面廣泛又深咗，起碼每個人都基本知道，避孕要『戴套』。」 即使相比鄰近地區如泰國、台灣、日本等，香港人還是很保守，但阿B認為，「同以前比大家開心咗好多。」「Mansion G」中的「G」可解作「gay」，也是「generation」，他們希望能帶起一個新時代，因此也是少數歡迎LGBT社群的時鐘酒店，酒店標誌上的彩虹圈也正好說明此點。

「Mansion G」中的「G」可解作「gay」，也是「generation」，他們希望能帶起一個新時代，也是少數歡迎LGBT社群的時鐘酒店。（呂諾君攝）

話就話90後，其實都已經30歲，想試嘅、想做嘅都做過，每個人嘅人生目標開始唔同。 Mansion G Hotel店主阿B（化名）

疫下Staycation衝擊時鐘酒店生意

今時今日網上有很多接觸「爆房資訊」的途徑，也有「爆房app」、「時鐘酒店app」，但疫情下酒店Staycation大行其道，客人可用比以往平一半甚至更多的價錢住進星級酒店，雖然阿B沒透露生意影響多少，但也坦言不能避免，惟她指，時鐘酒店在「安心出行」以外，客人不需登記所有資料，仍然留有優勢，至今仍有不少熟客幫襯，「有啲人怕疫情，一間酒店有成3、400人，時鐘酒店最多咪10幾人......加上近年香港人有個趨勢，唔鍾意去大集團反而會幫襯小店。」

90後的「青年危機」 人生目標各異盼嘗試新發展

除了生意，Mansion G Hotel結業的主因，在於四名90後的「青年危機」，「話就話90後，其實都已經30歲，想試嘅、想做嘅都做過，每個人嘅人生目標開始唔同。」阿B指，四人開始「年紀唔細」，時鐘酒店的工作也很困身，因此希望在「最好的時刻」退下來，用更多時間和精力體驗更多新事物。目睹現時坊間的新式時鐘酒店百花齊放，他們認為，自己能在早期已身處其中算是一個里程碑，又透露現時的單位及聯絡會由另一個品牌承接，而他們將會開設新的專頁繼續與熟客「吹水」，日後再看有沒有新的行業可發掘和發展，「或者你會喺殯儀業見到我哋呢，可能係電子、自助殯儀咁，冇人知嘅。」阿B笑說。