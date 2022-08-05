鬼節｜七月鬼門關大開　不幸撞鬼應驅魔？醫生拆解「撞邪」真相

七月鬼門關大開，長輩總會囑咐盡快回家，別在街上逗留太晚，以避免「撞邪」。不過，從醫學角度而言，「撞邪」、「陰陽眼」等靈異現象有可能是涉及到精神病中幻覺、幻聽等症狀，當中更有一類人在醫學上可視為較容易「撞邪」。



盂蘭勝會過往是「鬼節」的重頭節目。（資料圖片）

本身深信靈異事物更易撞邪

據精神科專科醫生張漢奇受訪指，精神科對於「撞邪」、「陰陽眼」等靈異現象，一般將理解為感官的問題，例如明明周圍沒有人，卻聽見有聲音和自己說話，這種叫做「幻聽」。當然，若看到某些不存在的東西就叫「幻覺」。有些人會告訴家人，他聽到一些聲音或看見一些東西，甚至有人命令他做這事、做那事，家人得悉後可能會懷疑他撞邪。對精神科醫生而言，這情況最重要是判斷他是否有幻聽或幻覺。

在精神科內並沒有特別提及懷疑「撞邪、撞鬼」等個案的宗教因素。整體來說，精神科醫生通常不會一口咬定某個個案是否「撞邪」，或是否涉及宗教因素。醫生一般會重視臨床，經臨床找出造成患者情況的原因。

不過，如果病人本身對「邪靈」概念有自己的認知，例如本身對靈異事物深信不疑，每當近期覺得身體有點不適，都很容易聯想到邪靈方面，類似個案就有可能是因本身信念的影響而強化，最終把一些精神病症狀認定為「撞邪」。

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患者未必「撞邪」 或患思覺失調、精神分裂

張漢奇醫生亦特別分享3個曾接觸過的「撞邪」個案，3名患者最終亦診斷出「撞邪」的現象原來由不同的精神疾病所引起:

個案一



患者為一位十多歲的小朋友，平日和其他小朋友玩得很開心，但有天忽然性情大變，開始不和小朋友玩，小息的時候躲在課室一角默不作聲，更令人毛骨悚然的是他的眼睛總是盯着同一位置，但該位置上並沒有任何人。

同學把這事報告老師，老師看過實際情況後覺得很不妥，告知他的家人。家人懷疑小朋友撞鬼，由父親替他做了些儀式法事，包括「封印」等。但搞完一輪之後沒有什麼實際幫助，他每天小息仍然蹲在那個牆角，望著同一地方，最終確診患上思覺失調。

個案二



患者為一名年輕女士，她和家人去亞洲地區旅行，外出後乘車回酒店時，聲稱看見一些東西，家人問她見到甚麼呢，她卻說不是真的見到，而是感覺到當時車子駛經那條街很「邋遢」，有「污糟嘢」，並且顯得很驚慌。其後整個旅程，她都很少再說話，去玩也提不起勁。

直至回到家中，家人帶她去找一些宗教人士協助，做了一些儀式，家人預算應會有一定改善，誰知最終卻是失望，她的行為仍然很奇怪，常常表現驚慌，自言自語，睡眠也受影響。最後家人帶她去看精神科醫生，證實是精神分裂症初期，服藥後情況明顯改善。

個案三



患者為一位長者，因身體問題入院，但忽然不認得人、不知道自己處身什麼地方，連時間也搞亂了。他以為自己正置身數十年前發生戰爭的鄉下，他更被人抓住了，要加害於他。於是醫院按慣常做法，請精神科醫生會診。

其實，很多時這種情況是因為身體發炎或者電解質失調，或做完手術不久（曾接受麻醉）而令到他有譫妄的情況，通常只要將他生理上的問題解決，精神科症狀也會跟著消失的。

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不建議以宗教儀式紓緩情緒

對於「撞邪」中出現的幻聽、幻覺等症狀，張漢奇醫生指出情況嚴重的患者可能出現譫妄症（Delirium），患者感官錯亂，分不清真假，例如覺得身邊人要害他，有可能做出傷害自己或別人的行為。

此外，如患者本身有宗教信仰，張漢奇醫生亦不建議患者接受驅魔等宗教儀式來紓緩情緒，因為日常較常接觸的「撞邪」患者，不少正正就是被家人帶去驅鬼，情況始終沒改善所致，他呼籲患者如出現幻聽、幻覺等症狀時，最好是盡快求醫，及早接受治療。

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