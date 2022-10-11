丈夫第五波染疫亡　醫院助理變單親媽辭工照顧女兒：儲蓄頂住頭家

第五波疫情至今錄得超過1萬宗死亡個案，當中有不少大好家庭被拆散。有一家四口的雙職家庭突然遭受接連打擊，全家人先後中招染疫，丈夫數日內病殁，爺爺病至骨瘦如柴，全家靠任職醫院二級助理的妻子照顧家庭，她被迫辭去工作全力照顧女兒，至近月情緒稍好及安頓女兒接受非政府機構托管服務後，近月開始兼職工作，每月仍然入不敷支，「儲蓄頂住頭家有好大壓力。」她期望《施政報告》為單親家庭提供全日托管及功課輔導，釋放婦女勞動力，兼顧養家與照顧子女雙重責任。



劉小姐原任職醫院二級助理，第五波疫情拆散整頭家，丈夫二月底染疫後數日內病逝，家公長住醫院，她不得不辭職照顧家庭。(受訪者提供圖片)

第五波疫情拆散一頭家 妻子無法見丈夫最後一面

「以前有請工人姐姐，但丈夫唔喺度後，心理上突然覺得姐姐煮得唔好食，加上全家冇收入畀唔起人工唯有請佢走，到我自己煮飯，發覺由煮5個人飯變煮2個人飯，我唔識煮，點煮都唔好食。」劉小姐說至半途淒然淚下。「唔好意思，呢幾個月突然情緒唔太得。」

原本在醫院任職二級助理的劉小姐，與在名牌連鎖店工作的丈夫屬雙職家庭，現年7歲的女兒交由爺爺再額外聘請外傭照料，一家人生活雖不算富裕，但總算不愁衣食住行，但第五波疫情將全家人帶入深淵。

她憶述今年2月底第五波疫情開始嚴竣時期，全家人先後發病，當時剛辭職等待轉換新工作的丈夫身體不適，經送院治理後病情急轉直下，左右肺部全花白一片，短短數日內留醫深切治療病房後病逝，年邁爺爺亦因身體衰退，染疫後一度骨瘦如柴，直至康復後仍然要留醫休養，剩下她、女兒及外傭留家隔離，連見丈夫最後一面也無法如願，最終要靠丈夫的胞姊協助下辦理後事，「個段日子全家人好似淪陷咁，當時精神唔好，又要照顧小朋友，所以辭職留喺屋企，全個三月都係混鈍狀態。」

以前有請工人姐姐，但丈夫唔喺度後，心理上突然覺得姐姐煮得唔好食，加上全家冇收入畀唔起人工唯有請佢走，到我自己煮飯，發覺由煮5個人飯變煮2個人飯，我唔識煮，點煮都唔好食。 劉小姐全家染疫後談家庭巨變

兼顧養家及照顧7歲女兒 每月入不敷支

她情緒稍為平復，開始要為兼顧養家及照顧女兒發愁，「個囡仲細唔係太明，有時喊住話要爸爸，我又無晒收入，一直靠積蓄頂住頭家，心理壓力愈嚟愈大。」她近月獲香港婦女中心協會安排其女兒在暑假期接受全日托管服務，至新學年則改為2小時功課輔導班，除了周日外，女兒由早上上學，待至傍晚6時後正式回家，讓她可以有額外時間在長沙灣區食肆覓得一份早10午1的兼職工作，補貼一半家庭收入。

然而她表示，由於女兒年紀尚幼，無法放心她放學後獨自步行回協會，所以仍要靠她接送上下課，加上女兒在學校參加的課後托管班屬「特例插班」，未知日後能否延續有關安排，讓女兒下午1時放學後參與課後托管，再無縫銜接4點離校到協會補習。

跟進個案的協會教育幹事兼註冊社工周智勇表示，機構全日學童托管服務「社區歇腳點計劃」主要對象為3至12歲兒童，只要是有需要家庭如單親人士、劏房未上樓而有經濟壓力的人士便可提出申請，合資格者可獲提供逢周一至周六朝9晚6的兒童全日托管服務，還可包括額外接送放學，目前大約服務30至40個基層家庭，仍有增加大約10個名額的上升空間，視乎能否加設人手安排而定。

冀《施政報告》提支援全日托管服務 釋放婦女勞動力

周智勇指，社會對學童托管服務需求殷切，但非政府機構人手有限，以協會為例，每個保母義工只能接送一至兩名學童放學，還要視乎兩間學校距離能否湊合一起，故托管名額無法擴大，促請新一屆《施政報告》提出新方向，例如以非津助服務形式，資助非政府組織恆常化全日課托及接放學服務。

他又留意到課托服務進行期間，學童受到疫情長期停課影響，恢復實體課後適應能力或語言能力較疫情前差，解題、咬字、與人溝通有所弱化，在升小一或K1幼兒園的學童尤為明顯，政府有需要額外增加資源，透過非政府機構或學校提供疫後適應課程，讓學童盡快銜接。

周大福慈善基金2019年起與香港婦女中心協會及關注草根生活聯盟合作，開展社區歇腳點先導計劃，在深水埗及油尖旺社區發掘、統籌並加以善用閒置空間建立社區歇腳點，以提供便捷、靈活及可負擔的短暫看顧服務，讓照顧者獲得喘息及支援，甚至進修及就業的機會。計劃首年惠及189個家庭，共36名基層婦女重回勞動市場。目前，社區歇腳點計劃連結服務點已增至13個。計劃預期將惠及460個家庭及培訓80名婦女，並邀請理工大學應用社會科學系及設計學院參與研究、設計及評估，首階段研究報告目標於今年中完成。