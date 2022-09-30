90後驚恐症無先兆發病　無法乘車恐懼上班：一出門就預計有反應

「當我感覺受壓迫時，會突然喺車廂抖唔到氣，好似有人從後箍住你咁，吸氣好辛苦好慢…返工與同事食飯發作，未食第一啖已經想走。」藝人李珊珊及余文樂曾經在IG分享驚恐症發作時的經歷，但該症並非只是名人專利。有90後基層青年約2年前出現暈車浪、氣促、肌肉僵硬等驚慌突襲（panic attack）先兆，由避搭巴士、地鐵、的士以至步行返家，甚至害怕出門上班，其後獲社工轉介加入新生精神康復會支援計劃，經覆診後穩定病情，回歸正常生活步伐。新生會稱計劃為700名合資格精神病患者提供私人專科資助名額，冀讓患者在輪候公院精神科期間，及時獲得適切治療。



驚恐症發作無法乘坐交通工具 余文樂、李珊珊同患此病

現年30歲的驚恐症患者呂先生，由出生至長大毫無徵兆，直至2020年12月底他偕母親乘搭巴士往粉嶺探親一次車程中，突然在車廂出現暈車浪、無法呼吸、身體僵硬等身體應急性反應，乘客愈多人聲愈嘈雜，反應愈加劇烈，當他以為只會是乘搭巴士才會出現身體不適，惟驚慌突襲（panic attack）不斷蔓延至其他公共交通工具，才令他察覺身心出現問題。「有一次喺荃灣做義工派飯，回程搭地鐵返調景嶺，我突然覺得抖唔到氣，每個站要由列車行返出去（月台）停一停抖10零分鐘，1個鐘車程變4個鐘先返到屋企。」

藝人余文樂曾在IG動態分享乘搭飛機途中「很害怕，然後手腳發麻，呼吸不了，我感覺快要死。」的驚恐症復發經歷，然而呂先生想不到在他身上同樣發生，反應比他更為激化。病情嚴重的時期，他由出門一刻，已預期在不同環境及場合出現癥狀，「返工與同事食飯時發作，喉嚨好似卡住咗，未食第一啖已經想走…試過喺寶琳放工返屋企，連地鐵唔敢坐，要步行返調景嶺。」他曾向政府門診、普通科私人醫生屢次求醫，驗血診斷不出病因，改而計劃向精神科專科醫生查詢，獲回覆首次診金連藥費高達4,500元，疫下只有1.4萬元收入兼供養母親的他來說，是一項沉重經濟負擔，最終他因昂貴診金而卻步。

至去年6月，他先後求助家福會家庭綜合服務中心，並排期公立醫院精神專科服務，大約1個月後獲轉介至新生精神康復會「精神科醫療資助及社區支援計劃」，經社工評估後同年8月會見精神科醫生，服藥及進行心理輔導，成功銜接公立醫院精神專科服務，重歸正常生活步伐及工作。「回復返八、九成身體狀態，搭巴士去粉嶺會有少少緊張，但至少唔會再頭暈同抖唔到氣，醫生會教你學會適應，與症狀共存，就當佢係一個距離（你）好遠的朋友。」

有一次喺荃灣做義工派飯，回程搭地鐵返調景嶺，我突然覺得抖唔到氣，每個站要由列車行返出去（月台）停一停抖10零分鐘，1個鐘車程變4個鐘先返到屋企。 90後驚恐症患者呂先生

精神科醫生：症狀愈拖愈長 嚴重影響社交生活

計劃指定精神科專科醫生韓敬謙透露，以呂先生個案分析，若驚恐症狀愈拖愈長，病徵會愈來愈明顯，對社交人際關係及日常生活均帶來嚴重影響，就如藝人李珊珊患上廣場驚恐症後，因對人多擠迫地方產生恐懼，已預期無法出門重過常人生活，有必要及早治療。他指驚恐症可透過控制腦內血清素或短期鎮靜劑等藥物，緩減症狀帶來身體的強烈不適感，亦可以與臨床心理學家傾訴，嘗試找出誘發病因，再透過深呼吸放鬆或其他視角分析處事態度等模式，達致心理治療效果。

新生精神康復會督導主任林銘偉表示，有關計劃由周大福醫療基金、傅德蔭基金、施永青基金贊助，合共提供700個精神病患者名額，當中490個為兒童精神病患者，其餘210個提供予18歲以上成年患者，合資格人士可接受一年最多12次的150元優惠診金或全免資助私人精神科醫療服務，視乎家庭入息上限而釐定，最快兩星期內會見社工及提交完備申請資料，便可即時轉介。

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新生會支援計劃為患者提供700個私人精神科資助名額

他指現時公立醫院精神科服務輪候時間由數月至兩年不等，精神科需求愈來愈大，尤以成年人最為迫切，計劃由去年1月開始至今，今年上半年接受56宗成年患者個案申請，較去年上半年的36宗，高出55%，當中一半為抑鬱症患者，15%為焦慮症，亦有9%為焦慮及抑鬱雙重症狀患者，期望計劃在今年12月結束後，續有機構贊助而獲得延續，讓更多病人受惠。