90後劏房媽媽　照顧2名SEN女兒身心俱疲：最傷心俾人鬧點做人阿媽

「我一個人睇唔住3個囡，尤其3歲半自閉症細囡停唔到落嚟，唔肯抱一開門就衝，試過去公園失蹤半個鐘…佢行商場走落BB車爬電梯，好彩有女途人及時抱返落嚟，我仲畀人鬧點做人阿媽，好多人唔明白（照顧）實況，聽到個下係好傷心。」一名90後劏房媽媽先後誕下三女，年紀較細的兩名女兒分別確診自閉症及語言遲緩，需接受特別治療訓練，加上兼顧6歲長女的學業及全家起居飲食，每次煮飯或上網課如臨大敵，弄至身心俱疲，她其後透過社區托管服務減輕照顧壓力，期望《施政報告》有完善政策，為SEN兒童家庭提供全方位托管及精神心理、語言治療配套服務。



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育有3名女兒其中2人有特殊需要 媽媽：做到無停手

90後小英與丈夫分別育現年6歲、4歲半及3歲半的女兒，丈夫任職裝修散工收入有限，一家五口只能租住油尖旺區的唐九樓百呎多劏房單位，平日由她負責照顧全家起居飲食，生活捉襟見肘。

小英其後發現3名女兒出現不同程度的學習障礙或語言問題，尤其是細囡森森最為嚴重，2歲起不肯說話，但極度活躍，「唔中意抱要立刻走，一開門就衝，試過屋企開門直接跑去陽台同天台， 呢家佢仲細，有度閘門可以攔住佢，唔畀佢衝去危險位置。」細囡經中九龍兒童體能智力測驗中心進行評估後，確認患有自閉症，安排就讀幼兒童園K1班級接受到校學前康復服務，但政府精神科則要排期至明年4月才能就診。

她稱細囡年紀愈來愈大，力度及活躍度開始不受控制，即使用手抱緊或綁在嬰兒車上遊公園放電，隨時被她「放甩」。「試過同其他媽媽去南昌街公園，一放佢去玩，轉個頭立即跑走，結果失蹤半個鐘，先喺公園附近行人路搵返佢…帶住佢行大角咀港灣豪庭商場，佢走落BB車爬電梯，好彩有女途人及時抱返落嚟，我仲畀人鬧點做人阿媽，好多人唔明白個實際（照顧）狀況，聽到個下好傷心。」

至於4歲半的二女淼淼則在早年發現她寫左右調轉的鏡面字，經評估後確診有語言遲緩及學習問題，需要接受專業言語治療及職業治療服務，她在家中較易發脾氣，經常與細囡搶玩具吵架，一有不如意便大哭大嚷，令她感到頭痛。

我一個人睇唔住3個囡…帶住3歲半自閉症細囡行大角咀港灣豪庭商場，佢走落BB車爬電梯，好彩有女途人及時抱返落嚟，我仲畀人鬧點做人阿媽，好多人唔明白（照顧）實況，聽到個下係好傷心。 90後劏房媽媽小英

疫下停課停訓練 憂錯過黃金治療期

疫情期間，3名女兒暫停實體課長困家中，小英形容家中每日仿如經歷「世界大戰」，例如大囡琦琦及二囡淼淼上網課時，為防細囡森森上前干擾，她要以一門之隔擋住細囡入房，但同時要拉住細囡防止跑遠，一不留神她便走到廁所玩水，或爬上上格床手舞足蹈；她為3名女兒煮午餐時，二囡及細囡欠缺專注力，前者遇上不喜歡的食物便「扭計」哭喊，細囡則「坐唔定」經常想離開座位，以致她經常來回兩邊餵食，壓力倍增，「持續咗2個幾月，根本做唔停…情緒唔好會對佢哋發脾氣，一個人根本睇唔住3個人。」

由於2名女兒均需接受專業治療，她為騰空時間，於是向關注草根生活聯盟申請社區歇腳點服務，每個星期全日或半日托管3至6天不等，按該個星期需要釐定，有較大彈性安排3個女兒的學習及治療時間，不過她擔心「細囡由2歲開始輪候特殊學校，呢家都係過渡性安排，佢有好多嘢都唔識講，年紀愈大就（病情）愈難控制，尤其係疫情停咗（治療）就冇。」希望政府能夠加強支援力度。

關草聯組織幹事許垣桓表示，近期托管服務接收數個SEN兒童家庭個案，關注疫情不但令非政府機構學前智力評估輪候期增至一至兩年，甚至影響兒童黃金治療期，部分照顧者「（疫情）個一兩年好難捱，多一日就多一分攰，有啲照顧者精神接近崩潰邊緣，講講下就喊，又唔可以隨便同人講，又冇人知道佢哋情況，佢哋唔會有時間照顧到自己情緒。」她建議《施政報告》集中資源向SEN兒童家庭提供過渡性服務，例如結合托管與訓練治療有關配套措施，尤其特殊需要兒童學習能力較一般人慢，需時追回落後進度，以免影響日後成長。

NGO提供彈性全日或半日托管 減輕照顧者壓力

周大福慈善基金2019年起與香港婦女中心協會及關注草根生活聯盟合作，開展社區歇腳點先導計劃，在深水埗及油尖旺社區發掘、統籌並加以善用閒置空間建立社區歇腳點，以提供便捷、靈活及可負擔的短暫看顧服務，讓照顧者獲得喘息及支援，甚至進修及就業的機會。計劃首年惠及189個家庭，共36名基層婦女重回勞動市場。目前，社區歇腳點計劃連結服務點已增至13個。計劃預期將惠及460個家庭及培訓80名婦女，並邀請理工大學應用社會科學系及設計學院參與研究、設計及評估，首階段研究報告目標於今年中完成。