悲情城巿不悲情　劇團招攬新巿鎮青年演戲　導師：成功如中六合彩

以往本港新巿鎮貧窮人口眾多、失業率和青少年犯罪率高企，甚至發生倫常慘劇，因而被傳媒形容為「悲情城市」，然而青少年若有出路，亦可活出另一片天。14年前由已故時任中英劇團藝術總監古天農創立的青少年劇團，透過在新巿鎮地區招攬中小學生參與表演，培養自信與建立獨立能力。劇團今個聖誕節將會獻上舞台劇《藏書翁》，由一批來自東涌、天水圍、元朗的青年與長者合演，打破童話角色固有框架，將傳統奸角「反轉再反轉」，藉此喚起社會關愛長者，以及對失智症患者的認識。



17歲中學生加入劇團6年變資深演員：老人院演出別具意義

其中一名「Muse Up! 」劇團演員、現年17歲的陳玥爾在東涌居住，11歲時參加過中英劇團一個活動後，便對戲劇產生濃厚興趣，看到「Muse Up!」 招募學員，便膽粗粗參加，過往6年來參與了3屆，由小妹妹變了師姐。她印象最深是去社區心中演出，「我一人飾演不同角色，去不同老人院表演畀老人家睇，覺得好有意義。」

她承認排戲時要反覆練習，有時會覺得沉悶，但反而從中學會堅毅「排show係辛苦，中途都好多人因種種原因退出，但只要堅持，演出過後一定會有成功感。」她亦很享受參與劇本創作及「腦震盪」的過程，如今她已成為師姐，自覺對師弟妹肩負多一份領導責任。

玥爾覺得能夠在學業與戲劇之間取得平衡，也鼓勵對戲劇演出有興趣的年青人參加，認為計劃可以讓年青人接觸到更多課外知識和表演藝術的技巧，特別有意義。

「Muse Up! 」劇團將於今個聖誕節舉行首個大型原創長幼音樂劇《藏書翁》，玥爾飾演白雪公主後母一角，她認為要演活奸角有一定難度，需花更多心思去掌握角色。對於今次有機會跟一班長者排練和演出，而且主題是關愛長者，她覺得很有意義，「平日冇太察覺點跟長者相處，但今次機會令我認識更多，明白要有更大耐心與長者相處同包容。佢哋年紀咁大都願意嚟參加戲劇，願意去嘗試，係好值得欣賞。」

13歲少年演員課餘練戲當「放電」：學會聆聽重要性

劇團另一名年紀更小的演員李晟曦年僅13歲，正就讀中二，居住於屯門區，他小一接觸學校話劇活動後便產生興趣，家人曾幫他報名參加戲劇班，再在3年前加入「Muse Up! 」大家庭。「屯門少咗啲文化藝術活動，有話劇但都冇咁大規模。」他自言喜愛表演藝術，能夠在學習之外時間加插戲劇表演、唱歌、跳舞等刻苦訓練，甚至可以參與故事創作、道具製作。他自信能好好分配時間，平日集中學業，周末專心參加訓練，即日去記台詞、走位，變相在假日時間透過演戲「放電」。

「我自己鍾意一班人活動，比較鍾意同人玩，同人溝通。」他覺得表演藝術的訓練，最重要是學會聆聽別人的說話，有助跟他人相處和合作，亦令他由從前傾向不願意放開自己， 變成今日學會接受別人的注意力放在自己身上，而不會感到壓力。

晟曦在劇上分別飾演「藏書翁」及「湖神」，前者是和藹的性格，後者則是高高在上，要同場演繹2個截然不同的角色，對他也有一定挑戰性，但他自言會努力練戲去勝任角色。

劇場教育帶入新巿鎮 培育青少年全才發展

已故舞台劇大師古天農08年時任中英劇團藝術總監，早年有見偏遠新市鎮如元朗、天水圍等，很少舉辦文化藝術活動，亦缺乏藝團外展工作，而青少年出市區參加文藝活動的交通費亦高昂，變相阻窒其興趣與發展，便構思在新巿鎮區內成立兒童音樂劇團，將劇場教育（theatre-in-education）理念帶入社區。他透過在社區中心、學校招募高小及中學生，教他們演戲、跳舞、唱歌，項目並不要求參加者本身歌精舞勁，反而希望培養他們建立自信、學習溝通能力和關心社區，其後正式改名為「Muse Up! 青少年音樂劇團」，至今參與的年青人數以百計。

「做了第一年後已有很大迴響，由第一年只招募20位細路，後來得到利希慎基金資助，慢慢增加到60個左右，由元朗及天水圍，再擴展到東涌。」中英劇團「Muse Up!」 戲劇導師、編劇兼導演何敏儀（Jenus）又指出，項目亦由1年制變成2年制，令學員有不同活動體驗，包括外展探訪、工作坊等。「Muse Up!」 設有不同主題，如追尋夢想、推動環保等，學員有機會去街市收集剩食，學習珍惜食物。

今屆主題是關愛長者，當中包括探討失智症。Jenus說，數十位學員分為數個小組，了解長者的衣、食、住、行各方面的需要。在「衣」方面，中英劇團安排學員接觸理工大學為長者設計的衣服，發現一件簡單的衣服，設計師考慮到長者手部關節未必靈活，不會有「過頭笠」衣物。「食」方面則讓學員認識長者進食所需營養、烹調方法等。至於「住」和「行」，學員則有機會去體驗樂齡科技，試坐輪椅、試用進食輔助設備，又戴上模擬患上白内障的工具觀看事物，理解視力受限的長者感受。

學員參與工作坊後便開始創作小故事，由劇團導師提供指導、技術支援等。劇團原打算安排小話劇在長者中心演出，奈何因疫情肆虐，最終只能改為透過Zoom排練，或以攝錄方式拍攝後再於網上播放。Jenus指：「讓小朋友體會到透過演出、探訪，可以將歡樂和幸福帶畀其他人，令佢哋建立自信和同理心。」

看到年青人在戲劇學習中成長，Jenus形容「似中六合彩」。「好似玥爾最初唱得好細聲，慢慢變得有自信，肯信肯練，進步好多，作為導師好似中六合彩咁，無白費心機，好開心。家長成日話多謝導師，我想講小朋友都畀出努力，亦變相鼓勵導師，教學相長。」

音樂劇《藏書翁》將於今年聖誕節演出，故事主題是關愛長者，並且有探討失智症。(受訪者提供圖片)

音樂劇探討記憶與遺忘 促長幼共融

《藏書翁》是今期項目的結業大型演出，共有超過50名演員演出，主要為小學至中學生，當中有十多位長者共同演出。故事講述未來在一個已受污染星球，人類只有搵食求生，小朋友已不知道甚麼叫童話，亦無人再閱讀。在偶然情況下，一班小朋友遇上一群褪色的童話角色，他們向小朋友求救，說褪色是因為唯一懂得閱讀童話故事的伯伯開始失憶，如果伯伯記憶完全退化，童話角色就會完全消失，因此希望小朋友在森林裡尋找這位失蹤的伯伯。

這班小朋友在歷險旅程中，會學到愚公移山的精神、誠實、勇氣，和遇險應變能力。Jenus說，故事希望表達真善美、愛與和平等價值，亦提醒人們，在流行看手機中霎眼好笑片段時，慢慢細味閱讀的可貴。

音樂劇於今年12月24日及25日在理工大學賽馬會綜藝館演藝廳演出，有興趣可參看此連結：https://venue.cityline.com/utsvInternet/PolyU2022/login?lang=en而明年暑假會再計劃招募新一批學員，屆時會再公布。