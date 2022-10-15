真人改編話劇重溫香港工業黃金歲月　電鍍廠女工薪酬好過當差

「派我去守大鴉洲越南難民營時，晚晚暴動，南北越難民打大交，伙記無瞓好覺，晚晚都要攬住催淚槍隨時出動。」香港七八十年代正值工業騰飛的時代，同時是越南難民偷渡來港全盛期，仿如電影《一秒鐘》原型的影院播映員大明，70年代中來港在元朗務農起家，因政策轉變改任電鍍廠女主管，全盛期日簽2、3千件鍍金錶件訂單，80年代一名女廠工薪酬高達七、八千元；相比有港人任職警員，月薪僅二千元，既要兼顧徙置區及工廠案件，又要平息大鴉洲越南難民營暴動，工餘還叩門求廠戶送出多餘物資，以安撫難民離鄉別井的愁緒。



一個時代，一天一地，但結局回轉，曾經奮鬥的長者透過口述歷史計劃結合在一起，以真人真事重演自身經歷，夢迴那個黃金又多變幻的年代。



投考警察遇上「四大探長」年代 拒收片被派閒職多年

「回歸前守過葵涌警署，做軍裝行下咇巡徙置區同工廠，嗰時好多毒品案，又做過報案室廿幾年處理家庭糾紛，89年先畀人派駐大鴉洲越南難民營。」74歲的梁泉說着時眼光放亮，站姿筆直，精神抖擻，退休多年還保持紀律部隊的風骨，「佢退休咁多年仲有開的士，佢話唔做嘢會好悶喎！」戲劇編劇兼導師蕭俊傑插口道。

當年「好仔不當差」的年代，梁泉因年幼時親眼目睹警員逮捕毒犯，1969年便決意投考警員，殊不知「四大探長」時期警察「收片」是等閒事，惟梁泉堅拒不從，結果被調入羈留室留守多年，等同被派閒職「守水塘」，在暗無天日的室內，他心心念念一有機會要外出工作，直至78年獲調派葵涌警署，「做日更報案室、雜差、軍裝警行咇乜都過，有時食環署拉無牌小販，連人帶貨送入警署，我哋都會處理埋證物，總之一有嘢就做。」他記得有女子入報案室哭訴兒子吸毒不務正業，抄光家底買毒品，家徒四壁，他因此試過陪同媽媽做家訪。「如果個樣仲驚你就有得改，有啲雙眼凹陷落晒型，根本唔聽你講，你就知冇得救。」他只能開導家人不能無止境施援手。

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調派駐守越南難民營 巧妙化解南北越騷亂

89年因緣際會他調派入大雅洲越南難民營駐守，那時難民持械打架無日無之，每隔一段時間便發生暴動，「派我去守大鴉洲越南難民營之前，晚晚暴動，南北越難民打大交，伙記無瞓好覺，晚晚都要攬住催淚槍隨時出動，問返先知南北越難民不分，佢哋又好仇視對方，所以只有分營先可以解決問題。」他因此向外籍警司提議將南北越難民分為兩個營區，又利用昔日在葵涌社區關係，工餘到葵涌工廠區叩門，央求廠戶將多出的剩貨如衣服、糖果、玩具、生活用品無償捐出，再由他分發予難民。「當時工廠好篷勃，好多出口單，香港工廠接一萬件單一定會做多少少，我咪逐家逐戶㩒鐘仔叩門，本來啲貨賣到錢，但佢哋願意捐出嚟當清貨。」結果成功安撫大部分難民，他亦獲調升至情報主任，至93年才調走，直至10年後正式退休養老。

「雖然七、八十年代做差人月薪都係得嗰千幾、二千蚊，但我哋好似半個社工、半個差人咁…嗰時警民關係好好，仲可以做下呢啲嘢。」他不忘清潔掛在警帽的香港皇家警察徽章，以及2個香港警察長期服務獎章及加敍勳扣，表面仍然歷久常新。

雖然七、八十年代做差人月薪都係得嗰千幾、二千蚊，但我哋好似半個社工、半個差人咁，嗰時警民關係好好，仲可以做下呢啲嘢。 74歲退休警員梁泉

仿如電影《一秒鐘》翻版原型 來港改變命運

同樣身處那個黃金年代的78歲大明，原在內地任職電影院播映員多年，如張藝謀執導的電影《一秒鐘》主角一樣，每日拿着沉甸甸電影菲林底片「鐵餅」，重複動作擺在影院機器上播放《白毛女》、《智取威虎山》等樣版戲，她與其他新移民一樣，75年文化大革命期間與丈夫來港尋找新機會，她先在元朗覓地養豬務農起家，其後政府以環保為由不准繼續經營，她八十年代拿着賠償金與友人在屯門合資開設電鍍廠，專門加工手表錶殼鍍金，順勢乘着製造業飛升的時機成功轉型，「八十年代個廠最多請到17至18個女工，一日接十幾單生意，一單可以兩、三千個錶件鍍金，聽電話聽唔停，女工朝九晚六再加班，月入去到七、八千蚊，嗰時食碗牛腩粉先4蚊幾。」至九十年代又被政府以電鍍水污染環境，要求添置80萬元的環保處理機，最終遇上工廠北移訂單減少，大明最終只能黯然結業。

回想那個「電鍍廠女工薪酬好過當差」的80年代，大明與梁泉各想為自己找出路，結果大明率先跑出，成也工業、敗也工業，梁泉則安穩度過千禧年退休，兩人經歷早已被新生代遺忘，近月透過中英劇團賽馬會獅子山傳耆口述歷史戲劇計劃，招攬他們在舞台上重溫光輝歲月。

戲劇編劇兼導師蕭俊傑形容，葵青區多產業結構仿如香港縮影，既有漁村，又有工廠及徙置區，「好多新生代成日誤解上一代剩係識捱識做，唔知佢哋會有work balance（工作平衡），好似當年（青衣）村海邊有拆船業務，工人拆完船就會喺灘上摸蜆，呢啲都係好raw（原始）娛樂。」他希望透過戲劇由長者親述自身歷史，讓公眾獲知真獅子山下故事「唔係個個都係套路故仔，有好多人性化喺裏面。」

中英劇團由2017年起獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，進行獅子山傳耆口述歷史戲劇計劃，當中葵青區劇目《鐵銹時光》將於12月初公映，有興趣者可自行在官網瀏覽。