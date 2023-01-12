01心意｜感謝讀者支持　2022全年籌款超過$1,170萬　援助社區弱勢

有賴各位善長慷慨捐輸，「01心意」於 2022 年成功籌得超過$1,170 萬善款，支援超過 140 個慈善機構/團體，透過不同籌款項目幫助有需要的人士渡過難關。例如早前「香港01眾樂基金」接獲的求助個案 —8 歲患神經母細胞腫瘤的昱錕小朋友。他的情況經「隱形香港」報導及「01心意」的公眾籌款支持後，最終順利籌得治療費，現時已經痊癒。

「01心意」亦聯同威露士舉辦了慈善義賣，為阿棍屋的善行動物診所籌款，援助無依浪浪的醫療需要。同時籌辦不同物資捐贈及籌款活動，例如去年中秋的月餅捐贈計劃，讓基層家庭及獨居長者一起共度中秋佳節。而由「01心意」主辦的「01心意慈善Music Live」更雲集群星音樂力量，一同以音樂宣揚愛心，進行慈善籌款。

踏入2023年，「01心意」將會繼續幫助有需要的人士，請您繼續支持「01心意」慈善平台，一起讓社區變更美好。立即瀏覽最新籌款項目，捐助有需要的慈善機構！

幫助被嫌棄、受虐待，在街角掙扎求存的無依浪浪，我要捐助。

幫助不幸遇意外、患危疾，無力負擔醫療費的人士，我要捐助。

幫助受排斥、被邊緣化，社區中的弱勢基層，我要捐助。

幫助「01心意」聯同慈善團體舉辦的籌款活動，我要捐助。