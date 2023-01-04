8歲昱錕神經母細胞腫瘤復發　基金會籌300萬藥費治療半年終於痊癒

8歲男童陳昱錕於2018年確診第四期神經母細胞腫瘤，長期化療帶來不少後遺症。昱錕經長時間治療後一度康復，但2022年不幸復發，須接受骨髓移植及費用龐大的免疫治療。幸得社會大眾捐款幫助，昱錕完成免疫治療後，體內癌細胞終完全消失。



昱錕於2018年確診第四期神經母細胞腫瘤，出現持續腹痛、上吐下瀉、呼吸困難等症狀。他在其後日子要長期治療，包括化療、電療等，此外，為了治療癌病，醫生須為昱錕進行開胸手術，在他的胸口上開了造口並插上喉管，以便注射藥物。

當時5歲的昱錕只能長留家中，以減低造口的感染風險。他無法像健康的孩子一樣隨時外出遊玩、探索世界。這也令他更珍惜往返醫院的路程。

一度康復立志成為醫生助人

後來有社會賢達及市民資助患有罕見疾病的兒童接受治療，他也成為其中一位受捐助者。經歷了一年的免疫治療後，昱錕終於康復，生活也重回正軌，他順利入讀小學，能上學與同學一同學習，享受孩子應有的快樂童年。這段經歷也確立了他的人生目標，他立志成為醫生幫助更多有需要的人。

癌症復發接受骨髓移植及免疫治療

可惜好事多磨， 2022年初昱錕癌症復發，出現背脊、腰部酸痛等狀況，身體部份器官更有發炎情況，癌細胞擴散至骨、淋巴及肝臟等多個器官。他要再次接受治療，須長期插喉輸送藥物。醫生診斷後，表示骨髓移植手術是唯一的治療方法，但是手術後昱錕存活率只有10%，如要提高存活率則必須接受免疫治療。

基金會籌募巨額治療費用

免疫治療涉及多種藥物名冊上以外的藥物，治療費用龐大。陳爸爸無法承擔近 280萬元的治療費用。他除了為兒子捐出骨髓，進行移植手術之外，他更向外求援籌款，用盡一切方法希望能救回兒子。

後來香港01眾樂基金接到非牟利機構（循道衛理觀塘社會服務處）轉介該個案，知悉昱錕將被安排在2022年6月接受骨髓移植手術，手術後須立即展開五期免疫治療。基金會隨即在2022年5月設立籌款項目為昱錕籌募藥費，在熱心人士的幫助下，短短48小時內已籌得接近300萬元，以應付昱錕癌症復發後的所有醫療開支。

完成療程體內癌細胞終完全消失

其後昱錕經歷了2次骨髓移植手術，以及近半年的免疫治療。2022年底，醫生為他進行全面檢查後，發現他體內的癌細胞已經消失。昱錕終於痊癒、戰勝癌症，能重投正常生活。

陳爸爸深明其他患有罕見疾病的兒童都同樣面對著困難處境，因此願意將剩餘的善款交由基金會處理。基金會會根據醫務社工的轉介，為其他患有罕見疾病的兒童發放資助。

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