住渣甸山豈止贏在起跑線　5大地理優勢令人稱羨

香港豪宅遍佈港、九、新界，但說到地位超然的傳統豪宅區，山頂、渣甸山、石澳及加多利山堪稱四大代表。稱得上傳統，皆因這些地區具有獨特的歷史背景，而且可發展土地有限，未來不可擴展，形成住宅供應稀少，居住環境密度低、私隱度高，物業的軟價值遠超實際價格。其中位於港島正中心的渣甸山，位置四通八達，瞬間到達核心商業區及多個購物消閒地點，既擁有幽靜的環境氛圍，又能享受多姿多彩的都市生活。



渣甸山位於港島正中心，十九世紀英國渣甸洋行在山上設立瞭望台，因此命名為Jardine's Lookout。（iStock）

渣甸山一直是港島超級豪宅區，不少富豪名人都聚居此地。由於位處灣仔半山、跑馬地以東、大坑以南，又鄰近銅鑼灣，屬城中黃金地段，交通和生活配套完善，十五分鐘內直達港島兩大商業區、多個大型商場、高級私人會所和星級餐廳，贏盡五大地理優勢。

1. 交通便利

渣甸山交通網絡完善，前往香港各區非常快捷，即時經常出外公幹或度假亦相當方便。由渣甸山開車到香港站只需13分鐘，迅速抵達國際機場；如到國內城市，往高鐵站車程只需22分鐘，對於經常往來大灣區工作人士，即日來回也不怕舟車勞頓。

渣甸山前往香港站最快13分鐘，可快速抵達機場。（hongkongairport@instagram）

如經常乘搭高鐵往國內公幹，居於渣甸山非常方便，可即日來回。（港鐵網頁圖片）

2. 毗鄰兩大核心商業區

金領族日理萬機，時間就是金錢，如住所鄰近工作地點最理想不過。港島有兩大核心商業區，傳統商業區是中環、金鐘一帶，第二商業區是鰂魚涌太古坊。渣甸山位於兩大核心商業區之間，前往這兩區車程大約15分鐘左右，有更多時間享受私人生活。

渣甸山毗鄰中環核心商業區，車程只需15分鐘。（Unsplash）

3. 完善生活配套

現代生活離不開包羅萬有的商場，渣甸山附近有IFC商場、置地廣場、太古廣場、利園等多個大型商場，結合購物、休閒、文化、娛樂、飲食於一身，滿足各種生活所需。惟一美中不足的是，渣甸山目前的電動車充電站數量較少，因該區以舊式豪宅為主，若要配合電動車潮流，於屋苑加裝充電站的手續較為繁複；期待未來有新屋苑落成，為住戶提供更多元化設施，包括電動車充電站，緊貼時代需求。

利園坐落銅鑼灣核心地段，提供一站式時裝、精品與美食體驗。（Lee Gardens＠Facebook專頁）

4. 高尚私人會所

香港人口密度高，要在環境舒適，私隱度高的地方靜靜享受假日，或與親友共聚亦不容易，因此私人俱樂部甚受歡迎。鄰近渣甸山的私人俱樂部多不勝數，計有香港賽馬會跑馬地會所、香港遊艇會、香港鄉村俱樂部、香港哥爾夫球會、香港木球會、紀利華木球會、深灣遊艇會、中華游樂會等，吃喝玩樂、運動、休閒一應俱全，即使身在鬧市也能讓人放鬆心情，拓闊社交圈子。

香港賽馬會跑馬地新會所樓高12層，新翼連同會所大樓及體育綜合大樓一同名為The Hilltop in the Valley。（HKGBC網頁圖片）

香港遊艇會是本港歷史最悠久會所之一，設施包括室外泳池、保齡球場、兒童遊樂場、健身室等。（RHKYC網頁圖片）

5. 高級餐廳匯聚

重視生活品質的人，對飲食必然一絲不苟。渣甸山四周猶如美食寶庫，由跑馬地直出大坑、銅鑼灣、灣仔，不但著名餐廳匯聚，同時隱藏不少高質料理。由渣甸山出發到就近的跑馬地，只需6、7鐘車程即可品嘗經典法國菜，或體驗新派中菜帶來的驚喜。若多花5分鐘車程到灣仔，可到船街歎omakase，或走進藏身商廈的Mizunara一試福岡首席調酒師主理的威士忌雞尾酒。

短短的5分鐘車程，您就能在灣仔品嚐到豐富的omakase料理。(參考圖片 @Unsplash)

想享受fine dining？可試試位於跑馬地的經典法國菜。(參考圖片 @Unsplash)

想要輕鬆享受美酒嗎？不妨試試灣仔商廈內藏的酒吧，品嚐一下威士忌雞尾酒。(參考圖片 @Unsplash)

山明水秀風水佳

長久以來，居於渣甸山被視為身份地位的象徵，不少城中商賈巨富擇居於此，其中富豪劉鑾雄特別鍾情渣甸山，更有「東半山大地主」之稱。此外，何超瓊、胡應湘、美心集團主席伍偉國、泛海行政總裁潘政、中渝置地主席張松橋、I.T時裝集團主席沈嘉偉及其妻邱淑貞等，都曾經或仍然持有渣甸山物業。

渣甸山能夠成為富豪聚居地，除了源於其優越愜意的生活環境和模式外，有說其背靠大潭郊野公園，前方朱雀位有大球場及跑馬地，可聚人氣，加上從高處可遠眺維港，所謂水為財，是旺丁旺財的風水格局，因此成為歷代富豪，以至新進企業家夢想進駐之地。