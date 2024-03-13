藝術三月｜流動城市風景3.24起登陸尖沙咀中心、帝國中心光影幕牆

「藝術@維港」將於本月25日至6月2日舉行，尖沙咀中心及帝國中心的光影藝術幕牆本月24日起亦會上演「Chromaflux流動光影」新媒體藝術展，五組海外及本地藝術家創作融合顏色、動態視覺效果及創新數碼藝術的作品在4000平方米多媒體幕牆展出，與中環海濱展出的teamLab大型戶外裝置，互相輝映。



信和集團指，為響應香港藝術三月，將伙拍本地非牟利藝術團體HKwalls參與其主辦的香港街頭藝術節，在尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆上演「Chromaflux流動光影」新媒體藝術展，五組海外及本地藝術家創作融合顏色、動態視覺效果及創新數碼藝術的作品於本月24日至5月5日在4000平方米多媒體幕牆展出。

有關方面稱，HKwalls街頭藝術節一直是香港藝術三月的重頭戲之一，串連本地及世界各地的街頭藝術家，在香港各處牆壁進行塗鴉創作，不但為城市風景添上意趣，更讓公眾不費分毫亦可接觸最新而具前瞻性的藝術作品。