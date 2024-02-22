藝術節開幕　1400名藝術家共演出逾150場　門票已售出八成

第52屆藝術節開幕禮於今晚（22日）舉行，由來自德國之巴伐利亞國立歌劇院獻演李察．史特勞斯名作《拿索斯島的亞莉安妮》擔綱藝術節開幕演出。超過1,400名來自世界各地及本港的頂尖藝術家，將於未來一個月，在逾45個節目中獻上超過150場演出，當中包括11齣新作 / 世界首演創作、5套亞洲首演作品以及3部聯合製作作品。截至今天，售票節目的門票已經售出八成。



（左起）康樂及文化事務署署長劉明光、馬會慈善事務部主管（文化、體育及社區聯繫協作）葉巧兒、文化體育及旅遊局副局長劉震、香港藝術節主席查懋成及行政總監余潔儀為第52屆香港藝術節主持開幕禮。(馬會提供圖片）

文化體育及旅遊局副局長劉震於開幕儀式中表示，香港藝術節是國際藝壇中重要的文化盛事，今屆藝術節籌備多時，讓藝術節回復到疫情前的規模。香港藝術節協會主席查懋成表示，香港藝術節是一年一度的國際藝壇盛事，致力協助香港促進中外文化交流，推動創意產業發展，盼望為藝術傳承、推廣及創新締造更多機會，彰顯香港作爲國際藝術樞紐的地位。康樂及文化事務署署長劉明光、馬會慈善事務部主管（文化、體育及社區聯繫協作）葉巧兒、香港藝術節行政總監余潔儀也有出席開幕禮。

馬會自2008年起每年支持「香港賽馬會藝粹系列」中三個不同的表演範疇。今年系列節目包括藝術節開幕演出 — 巴伐利亞國立歌劇院在港首演的李察．史特勞斯歌劇《拿索斯島的亞莉安妮》、波羅的海愛樂樂團演繹古典與重金屬音樂交匯的《重金屬交響曲》，以及米蘭史卡拉歌劇院芭蕾舞團演出的舞劇《海盜》。

今年藝術節開幕演出—巴伐利亞國立歌劇院的李察．史特勞斯歌劇《拿索斯島的亞莉安妮》。（圖片： W.Hösl）

馬會慈善信託基金亦贊助荷蘭室內合唱團上演的《心動梵高》。是次演出將為觀眾帶來畫中有聲、聲中有畫的視聽盛宴；「香港藝術節@大館」項目將在大館舉行沉浸式藝術表演。

為培養學生欣賞藝術表演，馬會多年來的捐助也涵蓋「香港賽馬會學生專享節目」，讓學生可以免費觀賞不同的演出，而今年的節目是由本地精英指揮吳懷世，率領首次來港演出的韓經 arte 愛樂樂團帶來的音樂會。演出前後，學生會參與網上及實體的導賞，了解演出團體及節目內容。同時，馬會也會繼續為居住偏遠地區的學生提供交通津貼。