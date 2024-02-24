康文署關愛系列︱18區公園增打卡點與借遮　助長者多用設施多運動

為鼓勵長者、殘疾及有需要人士多享用公園不同設施，提升生活質素，康文署今日（24日）起推出一系列關愛節目與措施，包括率先在全港18區公園推出「活力萬萬年青」獎勵計劃、「借遮遊園計劃」及「戶外健體訓練簡介會」，以增設公園打卡點等，吸引長者多享用不同設施及多做運動；另會在網上文康資訊學習平台「寓樂頻道」增設「關愛專頁」，為長者和有需要人士提供一站式文康資訊。



康文署推「活力萬年青」獎勵計劃，在18區公園增加打卡點，供長者打卡蓋印來換領禮品，以吸引長者多享用公園不同設施。(政府新聞處圖片)

「活力萬年青」獎勵計劃

60歲或以上長者可到全港18個指定公園辦事處索取「活力萬年青」遊園記錄卡及公園地圖，並以指定公園內3個「打卡點」所提供的印章在記錄卡上蓋印。首1.8萬名在5個指定公園的「打卡點」集齊15個不同蓋印的長者，便可攜同記錄卡到本署轄下「綠化教育資源中心」或18個指定公園辦事處換領精美禮品乙份，先到先得，派完即止。

換領禮品地點：

（１）九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園辦事處1樓綠化教育資源中心（星期二至日09:30至17:00，逢星期一休息）

（２）全港18個指定公園辦事處（每日09:00至18:00）

康文署在18個指定公園推出借用雨傘服務，供60歲或以上長者使用。(政府新聞處圖片)

「借遮遊園計劃」

由今日起，60歲或以上長者到訪康文署轄下全港18個指定公園，可因應需要在公園辦事處或指定雨傘借用處開放期間，向場地職員出示身份證明文件，並完成簡單的登記手續，即可借用雨傘於公園範圍内使用，每人每次限借傘一把。借用人須在借傘當日離開公園前，將雨傘交還至公園辦事處或放進指定的「雨傘收集箱」。

借用及交還雨傘地點開放時間：每日09:00至18:00，有關位置可向場地職員查詢

由今日起，在18個大型公園的健身角，在指定時間舉辦以長者為主要對象的免費「戶外健體訓練簡介會」。(政府新聞處圖片)

「戶外健體訓練簡介會」

由今日起，在18個大型公園的健身角，在指定時間舉辦以長者為主要對象的免費「戶外健體訓練簡介會」。其間教練會指導參加者正確使用戶外健身設施、進行肌耐力及防跌等體適能訓練，以鼓勵參加者多做運動，改善平衡力及提升體適能質素。參加者可即場參與活動，毋須預先報名，完成後可獲精美紀念品乙份，先到先得，派完即止。

康文署亦計劃在約30個新建及現有康樂場地的適合地點，增設適合長者的健身設施，包括引入更多新穎、不同類型可作帶氧運動和阻力訓練的戶外健身設施，並研究在個別場地引入有智能功能的健身設施，讓長者可在毋須預訂的情況下，隨時在家居附近免費使用健身設施進行運動。

(政府新聞處圖片)

「十八有藝──社區演藝計劃」

為鼓勵長者參與文化活動，「十八有藝──社區演藝計劃」會提供適合長者參與的表演藝術活動，涵蓋不同藝術類別的培訓工作坊、展演、結業演出等，讓長者親身參與，並給予實踐機會，持續深化及鞏固長者對相關表演藝術的知識和技巧。長者音樂劇培訓班、長者口琴班、銀齡鼓樂班、長者舞蹈工作坊等將於本年稍後在不同地區開展。同時，「十八有藝」亦為不同種族人士提供培訓班等演藝活動，以促進社會共融。

「關愛．同行共融舞蹈計劃」

另外，為了向大眾更廣泛地推廣共融的信息，康文署將於5月推出全新的「關愛．同行共融舞蹈計劃」，該計劃以香港文化中心為基地，由專業舞團為特殊學校的學童提供舞蹈培訓。另外，亦會安排殘疾人士參與的舞蹈演出。計劃詳情容後公布。

「寓樂頻道」增設「關愛專頁」

康文署於網上文康資訊學習平台「寓樂頻道」增設「關愛專頁」，提供針對長者和有需要人士感興趣的內容。此專頁除寓教於樂的影片外，亦會成為一站式平台，讓他們可輕鬆瀏覽以他們為對象的多元化服務和文化及康樂活動，如綠化義工計劃、文博義工計劃、博物館導賞活動，另有博物館和香港公共圖書館的講座、工作坊、有關中國戲曲節目和表演藝術興趣班等資訊。

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