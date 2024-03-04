康文署健身室｜去年登記使用者大增一倍　平均每間服務近400人

康文署的健身室有多少人使用？據政府回覆立法會的資料，2023年的登記健身室使用者人數上升一倍，有超過3.3萬人，而康文署健身室的使用人次約為485萬。全港有86間康文署健身室，平均每間服務近400人。



據康文署網站，目前該署有86間健身室。（康文署）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄上周回應立法會議員梁毓偉的提問，披露過去3年康文署健身室的使用情況。健身室在疫情後的使用量大幅回升，2023年的登記使用者升幅超過一倍，而使用人次的升幅亦接近一倍。

在2021年，健身室的登記使用者人數為14,018，使用人次為2,772,465；到2022年，登記使用者人數微升至15,495，但使用人次下降至2,462,772。在疫情下，康文署轄下的大部分體育處所（包括健身室）曾分別在2021及2022年的部分日子關閉，而開放的時候，亦實施不同程度的社交距離及防疫措施。

在疫後的2023年，兩項數字均大幅回升，健身室的登記使用者人數升超過一倍至33,892，而使用人次則升97%至4,851,565。根據政府提供的數據一計，在2023年，每位登記使用者，平均會在一年內使用健身室143次。

位於將軍澳單車館內的健身室。（康文署）

政府補充，雖然健身室在2023年恢復服務，新冠病毒及流感仍肆虐社區，市民在疫情期間普遍提高了防疫意識，而由於健身室涉及輪流使用器材，所以在2023年年初的使用情況仍然偏低，但自2023年3月社會全面復常後，月度的使用數字逐漸提升。

康文署健身室並非普通市民隨便可以使用，必先相具相關資歷登記，最簡單的方法是參加康文署舉辦的「正確使用健身室設施簡介會」並通過測試。

目前康文署在全港有86間健身室（港島14間、九龍21間、新界51間），若以2023年數據計，平均每間健身室有56,414使用人次，每月平均約4701人次；每間健身室平均服務394年登記使用者。