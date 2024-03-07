康文署檢討場地收費或可能調高　每年7.1及10.1免費開放康體設施

康樂及文化事務署轄下15間博物館及2個藝術空間，去年全年共吸引超過635萬人次參觀。康文署署長劉明光今日（7日）會見傳媒時表示，一直以促進香港成中外文化藝術交流中心為目標，當中香港藝術館榮獲入場人數屢創新高，至今已吸引300萬人次參觀。



他又指，康文署正與文體旅局一同檢討場地收費，稱「調高都唔出奇」，亦於今年起新增７.1及10.1兩日供巿民免費使用康樂設施。



劉明光：場地收費調高都唔出奇

劉明光表示，康文署正與文體旅局一同檢討場地收費，稱上一次檢討時調低收費，故「今次調高都唔出奇」，又指現時價格已經相當優惠，並不考慮會因自由行擴大而推套票。

不過，為鼓勵全民運動，他表示會在今年起，新增兩個日子供巿民免費使用康樂設施，除每年在8月「全民運動日」外，巿民可在7.1香港特別行政區成立紀念日，及10.1國慶日兩日免費使用。他表示，7.1及同10.1號是好日子，大家都放假時免費，就可以更多人受惠。

提到天水圍有新泳池投入服務，如何解決救生員人手問題，他指救生員仍進行招聘，正研究部份泳池將將外判，或考慮內地引入救生員。他指，外勞涉不同不同範疇，目前正與相關單位討論。

康體通推新功能 團隊預約條件不變

「SmartPLAY康體通」於去年11月9日啟用後出現混亂，劉表示，系統在推出初期出現磨合問題，現時系統運作暢順，平均每日有超過10,000項成功預訂記錄。他續指，在2024月下半年，新系統第二階段優化功能將推出，當中包括團體用戶登記、度假營地分配、大型活動管理等。

香港舞台劇獎頒獎禮遭康文署拒絕借場地一事，被問及會否審核借場條件時，他沒正面回應，只稱「SmartPLAY康體通」功能由「入表」變為網上申請，就團隊預約條件不變，會考慮場地是否適合該團體能力，以及以往表現。

康文署轄下博物館去年吸逾635萬人次參觀

康文署轄下15間博物館及2個藝術空間，去年共吸引超過635萬人次參觀，其轄下15間博物館及2個藝術空間，致力提供豐富多元的參觀體驗。

劉明光指，一直以促進香港成中外文化藝術交流中心為目標，當中香港藝術館榮獲「Travellers’ Choice 2023」大獎，自2019年翻新後重開以來，入場人數屢創新高，迎來第300萬名參觀者，為韓國旅客。博物館訪客人次中，內地旅客佔20%，藝術館及文化館較多旅客進場。

去年康文署舉辦的活動，包括第三屆國際博物館高峰論壇， 錄得超過2,000人報名， 逾1,200萬人次在網上參與；首屆香港流行文化節舉辦接近200場活動，吸引超過50萬本地及海外觀眾；推出全新藝術節「亞藝無疆」參與人數超過62,000；「香港周2023@曼谷」首次拓展香港周至海外城市，參與人次接近800,000。

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將設弘揚中華文化辦公室

康文署將於來年舉辦多個活動，促進香港成為中外文化藝術交流中心方面，將夥拍國際藝術團隊teamLab和香港藝術家等推出大型戶外藝術計劃、第二屆香港流行文化節、焦點展覽、第四屆粵港澳大灣區文化藝術節，香港首次擔任主辦城市等。

弘揚中華文化方面，則會會設立弘揚中華文化辦公室、改設「香港海防博物館」為「香港抗戰及海防博物館」、中國成立75周年展覽等；康體活動及設施方面，則有全港運動會、設智能健身設施等。