華富邨重建｜華安、華樂樓900戶最先搬　最快26年遷至同區華景街

華富邨重建在即，房屋署發言人今日（14日）表示，第一期重建計劃會再細分為1A、1B兩期，其中1A期為華景街項目，接收的住戶為首階段遷出的華安、華樂樓居民；1B則為華樂徑、華富北兩幅用地，受影響的住戶則為華建、華泰、華昌樓居民。



房署期望，可將1A計劃受影響居民，安排搬至華景街公屋項目的時間提早至2026年。而1B計劃中，華樂徑入伙時間維持2027至2028年不變；惟華富北則因施工期間發現土地石層比預期高、加上技術困難而要延至2030年上半年。



房署發言人黃碧如指，華景街項目預計可提供約1,200單位，供現時受影響居民遷入，而讓現時約900戶的居民搬遷後，剩下的單位會再搬作同邨下一期受影響居民，或有需要分戶的租戶。（郭梓謙攝）

房署發言人黃碧如指，房委會今日舉行聯席會議並通過重建計劃安排。她說，華景街項目預計可提供約1,200單位，供現時受影響居民遷入，而讓現時約900戶的居民搬遷後，剩下的單位會再搬作同邨下一期受影響居民，或有需要分戶的租戶。

至於受影響租戶，亦會按住戶人數得到遷置華景街的特惠金津貼，其中1人家庭可收約1萬元，6人家庭收3.19萬元。另外，受影響的1人或2人家庭則可選擇不接受公屋安置，改為收取一筆過特惠金，其中1人家庭為7.8萬元，2人家庭則為9.5萬元。

房委會預留近2,500萬作特惠金津貼

黃碧如續提到，房委會在2024至2025年度預留2,490萬元作特惠金津貼，若有額外支出，會再向房委會財務小組申請撥款。

至於受清拆影響，但有能力購置居屋或綠置居，則可獲優先選樓；惟申請人需要視乎類別，申請人只會比同類申請者快。

對於不少居民最關心的是「大屋搬細屋」問題。消息人士就透露，整個遷徙安排會先確保接收屋邨可以配合受影響人數，而華景街項目1,200個單位可再作修改，日後會根據不同住戶人數安排適配單位。

另外，也有居民關注區內有不同商舖提早結業，令區內商舖不夠；黃碧如就表示受影響的兩座只有23個商戶，全邨仍有130至140個商戶。消息人士則指，重建進入第二期後，才會考慮清拆華富（一）邨商場，因要確保每個階段區內都有足夠設施。

不過在區內交通上，消息人士就指房署目前正積極與運輸署、港鐵協作，希望華富邨重建期間，南港島綫的西段延線亦可途徑華富；確保重建可以配合社區整體發展，而不影響重建落成時間表；至於巴士、小巴等陸路運輸，現時亦正與運輸署溝通安排，確保每期落成後，有運輸系統解決居民需要。

華富邨重建項目早於2014年，已由梁振英政府提出。惟至2021年，房屋署方公佈華富邨重建會分3期重建，整個重建項目預定2041年完成。（廖雁雄攝）

華富邨重建項目早於2014年，已由梁振英政府提出。惟至2021年，房屋署方公佈華富邨重建會分3期重建，期間包括華景街、華富邨以北、華樂徑、雞籠灣南和雞籠灣北的5幅土地，將會興建重屋並安排華富居民遷徙至上述公屋項目；而整個重建項目預定2041年完成。