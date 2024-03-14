邱德根女兒未披露資料獲撤監禁令　上訴庭准債權人作終極上訴

已故亞洲電視董事局主席邱德根的女兒邱美琪，因欠債近4000萬元，於2020年被頒令破產，後因沒向債權人披露財政資料，被聆案官判囚1個月。邱美琪早前上訴得直，獲撤監禁判令。債權人再申請上訴至終審法院，今（14日）獲上訴庭批出許可。上訴庭頒布判辭指，聆案官是否有權判處一名故意沒有向債權人披露資料的破產人士，屬重大及公共重要的法律議題，故准許上訴至終院。



邱美琪被指未披露完整資料，被聆案官判入獄1個月，邱早前上訴得直，獲撤銷該入獄令。（資料圖片）

聆案官原判邱美琪入獄一個月

債權人V Capital Limited，於2018年要求法庭頒令邱美琪披露財政資料獲批，但邱只交出部份文件。債權人其後再入稟，要求法庭根據《高等法院條例》判她入獄，聆案官最終判邱入獄1個月。

上訴庭認為聆案官沒有這司法管轄權

邱美琪的代表律師早前提出上訴，引用《破產條例》第12條，指法庭頒下破產令後，除非債權人得到法院許可，否則不得進行或展開任何訴訟或其他法律程序。上訴庭最終裁定邱美琪勝訴，推翻聆案官裁決，並指聆案官沒有司法管轄權判她入獄。

債權人認為聆案官是否有權屬重大及公共重要性

債權人就此提出法律議題：在沒有《破產條例》第12條的許可下，聆案官是否有權根據《高等法院規則》第49B條「以監禁方式執行及強制執行付款判決」，判處一名故意沒有披露完整資料的破產人士監禁。上訴庭在判辭指，同意債權人提出議題屬重大及公共重要性，遂就此議題批出上訴許可。

案件編號：CACV497/2021