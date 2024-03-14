康文署弘揚中華文化辦公室成立　將每年舉辦中華文化節

康文署弘揚中華文化辦公室活動今日（14日）舉行啓動儀式，首項活動將於4月至7月在歷史博物館舉辦河南夏商周三代文明展，亦會安排教師參加河南文物考察團，每年亦會舉辦中華文化節等。



弘揚中華文化辦公室（弘揚辦），專責籌劃和推動中華文化和歷史相關的活動、交流和合作，以宣揚中華文化。（資料圖片／翟啟豪攝）

弘揚中華文化辦公室將推廣愛國主義教育

去年《施政報告》中提出，由康文署成立弘揚中華文化辦公室（弘揚辦），專責籌劃和推動中華文化和歷史相關的活動、交流和合作，以宣揚中華文化。

劉震今日出席於香港海防博物館舉行的弘揚中華文化辦公室活動啓動儀式，他在致辭時提及，國家主席習近平在二十大報告，為港府指出了清晰的工作方向和目標，「須增強中華文明傳播力、影響力，講好中國故事」，並推動中華文化更好走向世界。

他表示，新成立的弘揚辦將透過康文署內與中華文化和歷史相關的豐富資源，策劃多元化的節目，同時聯同社會上不同持份者，共同宣揚中華文化，推廣愛國主義教育，以提升市民的國民身分認同及文化自信。

署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，新成立的弘揚辦將肩負重要的使命，透過康文署內與中華文化和歷史相關的豐富資源，策劃多元化的節目，（資料圖片／林靄怡攝）

新標誌組成「華」字 中華文化種籽須自小撒播

在儀式上，他介紹弘揚辦的新標誌，以中國傳統建築獨有的斗拱結構，組成了一個「華」字，標誌著弘揚中華文化的使命。他又表示，中華文化的種籽必須自小撒播，學校是幼兒及青年人認識中華文化的主要平台，弘揚辦亦推出「中國歷史文化教師培訓系列」，內容包括中國歷史文化、中國藝術、科技、非物質文化遺產等，引導教師向學生教授中華文化。

他表示，弘揚辦將會繼續與教育局合作，為教師和學生度身訂造更多「教與學」活動系列，包括「中國通史系列」展覽及相應配套活動。展覽系列將順時序排列，首個主題將介紹由夏商周至現代的中國重要歷史時期，將於4月至7月在香港歷史博物館舉行。

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



+ 13

遊公園學中國文化 網上設「中國歷史文化」專區

另外，他指，弘揚辦會透過博物館藏品，設計出體驗式培訓的「博物館館藏與嶺南文化」活動，亦會舉辦遊公園學習中國文化，及不同的閱讀、表演活動等。其中，每年舉辦的中華文化節會是另一個亮點活動，為市民和旅客舉辦中國文化表演及精選演藝作品，提供普及中華文化藝術專場，鼓勵學生參與。

劉震表示，弘揚辦亦會建立專屬網頁及社交平台，精選與中華文化相關的講座及活動作網上直播，日後會籌建國家發展和成就的博物館和中華文化體驗館，為傳揚中華文化提供更強的社會平台。