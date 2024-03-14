廉署控建行（亞洲）職員及中介人　涉收賄$1.3萬　助客戶加快開戶

廉政公署今日（14日）公布，昨日（13日）落案起訴中國建設銀行（亞洲）股份有限公司前銀行職員及一名中介人，涉嫌索取及收受賄款共1.3萬元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。兩人已獲廉署准予保釋，明日（15日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署。（蘇煒然攝）

被告羅子軒（30歲），為建行（亞洲）前銷售主任，被控四項罪名，即一項代理人索取利益、兩項代理人接受利益，及一項串謀代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。

被告胡艺（39歲），為港辰國際商務咨詢（深圳）有限公司唯一董事，同被控上述串謀代理人接受利益罪名。

案發時羅子軒是建行（亞洲）中環分行的銷售主任，負責處理個人戶口開立及客戶查詢。港辰是一間中介公司，為客戶提供商業秘書及安排銀行開戶等服務。

羅子軒涉嫌於2023年4月底至5月中為建行（亞洲）客戶處理開立個人戶口事宜時，向一名客戶索取賄款5,000元，及從另外兩名客戶收取賄款共5,000元，以協助三人加快在該銀行的開戶流程。

羅子軒及胡艺又涉嫌於上述期間，串謀使羅子軒從胡艺接受賄款，以加快由胡艺轉介的客戶在建行（亞洲）的開戶流程。胡艺涉嫌向羅子軒轉介三名客戶，涉及賄款共3,000元。