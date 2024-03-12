廉署控婦人圖以$400月餅券行賄運輸署考牌官　以扭轉泊位失誤肥佬

廉署今（12日）公布，落案起訴一名53歲女子，控告她涉嫌在私家車駕駛考試的泊位試中犯大錯後，圖以一張價值約400元的月餅券行賄運輸署考牌官，以換取考試及格。被告被控一項向公職人員提供利益罪名，已獲廉署准予保釋，星期四（14日）在沙田裁判法院答辯。



被告被控一項向公職人員提供利益罪名，已獲廉署准予保釋。（蘇煒然攝／資料圖片）

廉政公署今日（12日）落案起訴一名女子，被告人為李正春（53歲），被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條。被告已獲廉署准予保釋，星期四（3月14日）在沙田裁判法院答辯。

案情指，被告在2023年9月14日，即臨近中秋節前，到香港駕駛學院（沙田）內的駕駛考試中心參加私家車駕駛考試，一名運輸署二級考牌主任獲隨機指派主考。被告在考泊位試時犯下嚴重錯誤後，涉嫌向該考牌主任提供一張價值逾400元的月餅券，以換取駕駛考試合格。

考牌主任在紀錄附貪污備註

由於被告考試時犯下嚴重錯誤，考牌主任評予她考試不合格，並在考試紀錄中附上貪污備註，並向運輸署匯報事件。廉署同日接獲運輸署轉介的貪污投訴後，到駕駛考試中心拘捕被告。運輸署在廉署調查案件期間提供全面協助。