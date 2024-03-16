命運崎嶇少女克服單親及身體疾病考驗　立志做社工從受助變助人

17歲的卓欣來自單親家庭，因家人未能提供合適的照顧，所以她從14歲開始便住在東華三院兒童之家，因要獨立生活，思想也漸變得成熟，情緒比以前更加穩定。



除了家庭不完整，她也欠了一個健康舆身體，自小所患疾病影響到身體部份活動能力，但她一直盼望可以如一般人一樣生活和自理，經歷兩次手術後，十分努力進行復健訓練，現已不需要特別輔助。這些年來的人生低谷，得到社工的幫助，令她立志將來也成為社工，回饋社會，從受助變助人。



卓欣有望回家與父親及祖母生活，喜愛拍照的她，希望在回到家後做的第一件事，是為家人拍攝生活照。（夏家朗攝）

44位社署署長監護兒童及青少年今獲嘉許

社會福利署及東華三院今日（16日）於迪士尼樂園舉行「壯志驕陽嘉許禮2024」，邀請超過180位受社署署長監護及正接受東華三院住宿服務的兒童及青少年出席，當中包括44位獲獎兒童及青少年，表揚過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有優秀表現或進步，卓欣是其中一位。

入住東華三院兒童之家 認識到背景相似朋友「咩都講得」

卓欣來自單親家庭，她有一個年紀相若的姐姐和年幼的弟弟，但家人因未能提供合適的照顧，所以她從14歲開始便住在東華三院兒童之家。在入住兒童之家後，因為獨立生活原故，她的思想變得成熟，情緒比以前更加穩定。

卓欣在兒童之家認識到可以日常一起玩耍的朋友，由於大家之間的背景大多相似，所以之間「咩都講得」。她在家舍職員的照顧教導及朋友陪伴下，漸漸變得開朗，變成勇於表達自己、獨立及具思考能力的人。

卓欣在家舍職員的細心照顧教導及朋友陪伴下，漸漸變得開朗，變成勇於表達自己、獨立及具思考能力的人。（夏家朗攝）

克服疾病帶來的限制 兩次手術後不再需特別輔助

除了家庭問題，卓欣自小患有疾病，她未允透露是哪個病，但指影響她身體部份活動能力。但她希望自己可以如一般人一樣生活和自理，所以在經歷兩次手術後，十分努力進行復健訓練，現時日常生活不需要特別輔助，她是應屆文憑試考生，將應考視覺藝術科。

卓欣平時喜歡長跑運動。有着6年跑步經驗的她，在學校的推薦下，參與了校外長跑訓練，並認識到願意陪伴她一起跑步的同伴。她說比起參與跑步比賽，更喜歡一班人一起跑步的感覺。惟現在仍處於術後康復狀態，暫時未能跑步，但她亦希望能快點康復，再次參與跑步訓練。

卓欣今年獲賽馬會資助，前往澳洲代表香港年青人參與青年論壇（Voices in Action Conference），與來自世界各地的年青人進行交流。放眼未來，卓欣對將來充滿期待，因為自己得到過社工的幫助，她立志成為社工，回饋社會，從受助變助人。

卓欣解釋：「因為由細到大都有好多社工幫我，例如屋企嘅問題或者入宿舍方面。而我都鍾意幫人，所以就好想成為社工回報社會。」

未來數月可望離開兒童之家 回家與父親及祖母生活

卓欣的母親雖然已移居外地，但卓欣與父親和祖母的關係良好，因此在父親及祖母的監護下，正計劃於未來數月讓卓欣離開兒童之家，回家團聚。卓欣喜愛拍照，「希望回到家後做的第一件事，是為家人拍攝生活照。」

她非常感謝現在的班主任，成為她可傾訴煩惱對象，並一直給予她支持，令她能更加有信心去走未來的路。

截至2023年12月底，受社署署長監護的兒童及青少年共有785人，當中0至5歲兒童有239人，6至11歲兒童有205人，而12至21歲青少年則有341人。其中，48%住在寄養家庭或兒童之家，另外33%接受院舍服務，餘下則接受其他安排，包括獨立生活、與親生父母、兄弟姊妹或其他親友同住。