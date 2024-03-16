兩年內母中風癱瘓、父病故　青年走出逆境定下15年開餐廳大計

今年20歲的李佳浩是職業訓練局（VTC）的畢業實習生，在該局T酒店提供法式餐飲服務。他是家中獨子，有着父母的疼愛，但在七年前這個一家三口之家發生巨變。母親在2017年因中風而癱瘓，父親在翌年亦不幸因病去世，佳浩因無人照顧，在2018年成為社署署長監護兒童，在社署的幫助下，帶他走出喪父陰霾，認識與他有差不多背景的朋友，找到了人生目標，「我以成為調酒師目標發展，在35歲前開一間餐廳。」



唔好將眼前嘅嘢睇得咁死，只要肯試肯做，你付出幾多，就會收穫幾多。 20歲李佳浩

李佳浩現時在職業訓練局T酒店提供法式餐飲服務，他的目標是成為調酒師。（夏家朗攝）

44位社署署長監護兒童及青少年今獲嘉許

社會福利署及東華三院今日（16日）於迪士尼樂園舉行「壯志驕陽嘉許禮2024」，邀請超過180位受社署署長監護及正接受東華三院住宿服務的兒童及青少年出席，當中包括44位獲獎兒童及青少年，表揚過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有優秀表現或進步，李佳浩是其中一位。

家逢巨變後一度困住自己 認識同樣命運朋友走出陰霾

佳浩在訪問中說，在經歷母親癱瘓，父親離世的打擊後，「曾經有一個月的時間不想與人接觸，亦不想外出。」2018年成為社署署長監護兒童後，接受住宿服務至今，也是在社署的幫助下能夠走出陰霾，認識到與他有差不多背景的朋友，得到互相支持。

參加金茶王大賽 到禮賓府向李家超示範法式餐飲

佳浩於2022年入讀職業訓練局酒店及旅遊學院，於2023年6月完成餐飲營運文憑課程。他在職業訓練局的表現優異，曾代表香港參加國內大型的金茶王大賽及國際餐飲服務比賽，更在工作期間到禮賓府參與法式餐飲示範服務，特首李家超亦有勉勵佳浩及贈予證書。

佳浩於今年1月參加「2023年世界技能大賽香港代表選拔賽」餐飲服務項目，獲得了冠軍；今年的5月及9月，他將會代表香港分別前往芬蘭及法國參加世界技能大賽的熱身賽和國際賽。

向着人生目標進發：35歲前開一間餐廳

談及未來，佳浩表示他的目標是在35歲前開一間餐廳，而他亦會繼續向着這個目標努力進發。他勉勵與他有着相同經歷或背景的青年人，可以多點嘗試不同的事物，尋找自己的人生目標，「唔好將眼前嘅嘢睇得咁死，只要肯試肯做，你付出幾多，就會收穫幾多。」

李佳浩代表香港參加比賽。（主辦機構提供圖片）

截至2023年12月底，受社署署長監護的兒童及青少年共有785人，當中0至5歲兒童有239人，6至11歲兒童有205人，而12至21歲青少年則有341人。其中，48%住在寄養家庭或兒童之家，另外33%接受院舍服務，餘下則接受其他安排，包括獨立生活、與親生父母、兄弟姊妹或其他親友同住。