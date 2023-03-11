受監護期間感受家庭溫暖　少年走出自卑立志當社工　從受助變助人

由社會福利署及東華三院合辦的「壯志驕陽嘉許禮」今日（11日）舉行，向一衆受社署監護及接受東華三院住宿服務的兒童及青少年表達關懷。有來自破碎家庭的得獎者曾因家庭問題而感自卑，後得到社工及家舍的照顧和支持，助他走出陰霾，更立志成為社工，盼能幫助同樣有家庭問題的小朋友。



（從左至右）「壯志驕陽嘉許禮」獲最佳成就獎的得獎者阿俊（化名）、阿樂（化名）（黃寶瑩攝）

最初連床單也不懂鋪 剛受監管時感生活「過份規律」

18歲的阿樂（化名）是獲最佳成就獎的得獎者之一，因父母未能照顧，他自中一開始入住兒童之家，其後因與雙親失去聯絡，遂於2019年成爲社署署長監護兒童。阿樂指，在剛開始入住院舍時，由於生活模式「過份規律」，規條眾多令他感到備受限制：「有好多限制，要準時食飯、準時瞓覺，又要做家務，每個小朋友都要輪流一個禮拜拖一次地。」阿樂笑言，當時連床單都完全「唔識鋪」，但後來回想，在兒童之家的經歷增強了他的自立能力，亦為他建立了一套相當有規律的作息時間。

因家庭問題感自卑 社工及家舍鼓勵下走出陰霾

阿樂更直言，入住初時亦曾因家庭問題而感自卑，會與其他人比較：「當時覺得好唔開心，唔明點解要入嚟，明明自己有屋企點解都要住喺到。」不過，後來因得到社工及家舍家長的照顧和鼓勵下，令他感受到「家庭溫暖」，逐漸走出原生家庭的陰霾。

問到對未來的期望，阿樂自言從小性格較為害羞和內向：「以前唔識去同人交流，唔識去表達自己的內心感受。」但多年來受到社工的照顧和支持，令他開始喜歡與別人交流，明白到「施比受更有福」。阿樂現時正就讀社工副學士課程，更立志成為社工，幫助同樣有家庭問題的小朋友。

單親少年阿俊昐自立：減輕母親負擔

另一獲最佳成就獎是17歲的中五生阿俊（化名）。他表示，由於母親需要工作及照顧其他家人，故而他自六歲起便接受東華三院兒童住宿照顧服務。阿俊直言自己讀小學時曾因院舍的住宿生活與一般家庭不同而感自卑：「見識到自己同其他小朋友嘅分別，其他同學夜晚放咗學都可以去打波，但自己就要返宿舍。」他透露，曾因此感到不開心，心裡累積大量負面情緒而無從發洩，後來經多位社工循循善誘，令他學懂管理情緒，學業亦有所進步。

轉眼11年，距離阿俊18歲成年還有一年，屆時住宿服務將會中斷。問到對於未來的方向，他難掩焦慮：「𠵱家最想係考好出年文憑試，讀到自己想讀嘅科目。」阿俊亦表示，因自己較擅長體育運動，是學校籃球隊和田徑隊成員，亦曾代表學校參賽並獲得多個獎項，希望未來能從事與運動和物理治療相關的工作：「想自己有穩定收入，可以減輕母親負擔。」

截至2022年12月底，本港共有762名兒童及青少年受社署署長監護，當中48%住在寄養家庭或兒童之家。

今日舉行的「壯志驕陽」嘉許禮頒發「最佳成就獎」，同場亦有44名受社署署長監護或正接受東華三院住宿服務的兒童和青少年，因過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有進步或表現優秀而獲獎。