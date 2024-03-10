金庸誕辰百年｜浙江嘉興發放一萬本｢江湖護照｣　3.12開放金庸故居

3月10日是金庸誕辰100周年紀念日。

浙江嘉興是金庸的出生地、少年成長地。嘉興早前宣布推出打造金庸文化品牌系列活動。3月11日，嘉興將聯動杭州、金華、舟山、衢州、麗水5城，舉辦一場金庸先生誕辰100周年文化交流大會，並向全球金庸迷實名制發放「江湖護照」一萬本，憑護照可免費遊覽當地多個景區，並到指定的旅遊酒店、文創店等享受禮遇政策。



據介紹，嘉興將聯動杭州、金華、舟山、衢州、麗水5城，舉辦金庸先生誕辰100周年文化交流大會，回顧金庸的傳奇一生，並將向全球金庸迷實名制發放「禮遇金庸迷 笑傲江湖嘉興行」俠客護照一萬本，憑護照可免費遊覽嘉興29家國有A級以上景區和南湖、金庸故居等打卡點，也可以到美食體驗店、旅遊酒店、工廠店和文創店等21個點位享受禮遇政策。

主辦方還會選取前1000個幸運名額，隨機領取金庸先生的書籍1部，並隨附禮品一份。此外，金庸故居將於3月12日開放。

金庸本名查良鏞，1924年3月10日出生於嘉興海寧袁花鎮赫山房，1944年考入當時重慶中央政治大學外交系；1948年移居香港，1952年調入《新晚報》編輯副刊，寫出《絕代佳人》《蘭花花》等電影劇本。1955年2月8日，查良鏞將「鏞」字拆成「金庸」為筆名，在香港《新晚報》寫下《書劍恩仇錄》。

1959年，金庸等人於香港創辦《明報》；1972年他宣布封筆，退出俠壇，開始武俠作品修訂工作；2000年獲大紫荊勳章；2009年獲「2008影響世界華人終身成就獎」；2010年，獲得劍橋大學哲學博士學位。

金庸曾經創作《射雕英雄傳》《神雕俠侶》《倚天屠龍記》《天龍八部》《笑傲江湖》《鹿鼎記》等家喻戶曉的小說，更被改編成電視劇或電影。「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，是金庸除《越女劍》以外的14部作品的首字合稱。2018年10月30日金庸在香港去世，享年94歲。