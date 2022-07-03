倪匡逝世｜代筆《天龍八部》弄盲阿紫氣壞金庸　回港執手尾助復明

科幻小說大師倪匡今日（3日）逝世，作為「香港四大才子」之一，他卻一直認為武俠小說泰斗金庸（查良鏞）才是真才子，他原來曾代撰金庸名著《天龍八部》，為金庸留了一大難題。



1963年金庸寫到一半的時候，需離港暫避左派攻擊，期間找了倪匡代筆，出發前叮囑倪匡不要寫死任何一個角色。倪匡當然遵守約定，但金庸卻沒有禁止「殘害」各角色，他就把不喜歡的女主角之一的阿紫，「用筆」弄到失明。金庸回來後給氣壞，一臉愕然，最後要用非一般手法挽救阿紫雙眼，事件成為本地文壇一大經典。



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阿紫刁蠻陰戾 最終為喬峯殉情

阿紫是《天龍八部》的女主角之一，為星宿老怪丁春秋門下，為人刁蠻陰戾，暗戀男主角喬峯。喬峯死時，阿紫為其殉情。在本港無綫電視《天龍八部》劇集中，先後有陳復生、劉喬方（前名劉玉翠）飾演過；而張敏則在電影《新天龍八部之天山童姥》飾演阿紫。

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金庸離港暫被左派攻擊 找倪匡代寫《天龍八部》

《天龍八部》中，阿紫雙眼一度失明，但原來不是金庸所為。1963年金庸寫《天龍八部》寫到一半的時候，正值香港極左思潮氾濫，當年10月副總理兼外交部長陳毅講了「當了褲子也要造核子彈」的説話，金庸持相反意見，在《明報》發表「寧要褲子不要核子」的社論，隨即便引來五大左報圍攻，金庸離港暫避風頭。

遵守不弄死任何角色 但卻弄盲阿紫

那時讀者對金庸小說如同生活必需品，日日追看報章刊出新文章，不在香港雖可續寫稿，但通訊條件不像今天方便，不易傳回來，於是金庸找也寫過武俠小說的好朋友倪匡代筆，出發前叮囑倪匡不要寫死任何一個角色。

倪匡最初也是寫武俠小說的，後來覺得寫不過金庸，於是「寧可在科幻小說裡當第一，也不在武俠小說裡當第二」，改為寫科幻小說。獲委託重操舊業，自然駕輕就熟，但他竟然藉機對討厭的人物阿紫下「毒手」，不把阿紫搞死，卻令她失明，獲聚賢莊少莊主游坦之深愛着。

金庸氣壞 寫情癡捐眼令阿紫復明

金庸幾個月以後回來，發現阿紫盲了，十分愕然。為令阿紫復明，金庸寫游坦之哀求另一男主角虛竹，把自己的眼睛換給了阿紫，令愛人復明，以近乎超自然執手尾。自此之後，金庸再不敢假手於人，以免再搞出大頭佛。