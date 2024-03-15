林卓廷涉721暴動　前區議員稱有鄉事或鄉頭　至今仍為黑社會頭目

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案續審。辯方今（25日）傳召時任元朗區議員黃偉賢作供，黃表示他過去擔任元朗區議員超過33年。據他了解，鄉事委員會中有些「鄉事」或「鄉頭」有黑社會背景，甚至在1997 年後，似乎有些「鄉頭」仍是現任黑社會頭目。



黃稱他自1988年起任元朗區議員

時任元朗區區議員黃偉賢供稱，他自2歲起搬入元朗居住，1988年首次當選元朗區議員，之後擔任區議員超過33年。他於1991至1997年間擔任立法局議員，2020年任職元朗區議會主席，2021年離任。

元朗區前區議員黃偉賢稱，知悉有「鄉事」或「鄉頭」有黑社會背景。(劉安琪攝)

PPRB不時會問區內治安意見

黃稱擔任元朗區議員時，不時會與警方等不同政府部門溝通。警察公共關係科（PPRB）為最常聯絡的部門，不時會問區議員對區內治安的意見。當元朗警區有聚會時，均會邀請區議員去召開非正式會議，談及區內治安情況和警方代表該年的重點工作。

區議員亦經常與鄉事和村長溝通

黃又指，他案發時作為區議員會與隸屬PPRB的鄧警長聯絡，兩人十分熟絡，並有對方私人電話。黃又指，PPRB和區議員除了經常互相溝通外，雙方亦各自會與鄉事委員會和村長溝通。

有些鄉事97前曾表示已金盤洗手

辯方問黃，據他了解鄉事委員會中有否具黑社會背景人士。黃坦言在其任區議員的數十年間，均知悉有些「鄉事」或「鄉頭」有黑社會背景。在1997年前，該些涉黑的鄉事均表示已「金盤洗手」；但1997年後，似乎有些「鄉頭」仍是現任黑社會頭目。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/20