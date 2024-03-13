林卓廷涉721暴動　控方重申警疲於奔命　林：奔咗命歷史已改寫

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案續審。林卓廷今（13日）續接受控方盤問，控方指，林當日曾向警方查詢元朗警力，目的是想確認現場警力不足，以方便聚眾生事，後來在勸阻下仍前往現場，則是為了使警方疲於奔命。林否認曾查詢警力，又指若警方當日「奔左命」，便不會有人衝入元朗站施襲，歷史更會因而改變。



控方指林當晚未接聽時任元朗區議員電話

控方今指出，時任元朗區議員黃偉當晚曾多次致電林但未獲接聽。林指，在白衣人衝入付費區，列車又未能開出時，其助理曾表示黃曾打給他，但林當時最緊急的是要自保和保護市民，林稱：「仲有時間去聽電話咩。」控方追問，事實上，當時林是可以接聽電話。林稱：「我可以接聽，但我選擇唔聽。」解釋指事件有緩急輕重。

林卓廷稱若當晚警員有「奔到命」，便不會有人衝入元朗站施襲。（資料圖片）

質疑林未向警詢問警力部署

控方另多番追問，林當日為何不向鄧警長查詢元朗的警力部署。林指他當時的重點是驅散雞地聚集人士，警方部署非其考慮之內。林又指，雖然當日有若干警方調配到中西區處理遊行，但林相信各區都應有預留警力，足以處理元朗的情況。

指林想確認警力不足後聚眾生事

控方另指出，林當日曾向鄧警長查詢元朗的警力部署，目的是想確認現場警力不足，以方便林聚眾生事，林回應：「絕對唔同意。」控方續指，鄧警長曾向林表示雞地好亂，警方需時趕往元朗站保護林。林不同意，自言當時根本沒有想過要出閘，質疑鄧怎會猶如有水晶球，預計有人會衝入閘打他，因而需要拯救。

事發經過。(詳看下圖)

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不理勸阻往元朗站圖令警疲於奔命

控方進一步指出，林在勸阻下仍前往元朗站，是意圖導致警方疲於奔命、火上加油。林不同意，稱：「如果佢係疲於奔命，事件就唔會咁發展啦」。控方隨後提及警方後來調動了大量人手到元朗站，林重申若警方當日「奔左命」，驅散了在雞地聚集的黑社會，他們之後便未能衝入站內施襲，歷史更會因而改變。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022