林卓廷涉721暴動｜林以為警方幾分鐘內到　叫白衣人企喺度是反話

元朗721事件，前立法會議員林卓廷與另外6名「非白衣人」被控暴動案續審。林卓廷今（7日）繼續自辯，林解釋當時叫付費區的人「頂住」，是怕在閘外的白衣人會衝入，他指當時進退兩難，閘外充滿白衣人，衝出去如同「送死」，但返回月台又怕白衣人衝閘，且當時覺得警方應數分鐘內會到，故希望能盡量保護市民，若警方到場並指示逃生路線，他會毫不猶豫叫市民離開。



林又解釋他曾向白衣人大叫：「警察而家嚟緊，你哋全部企係度！」他稱這是「反話」，若白衣人肯走：「我都唔知幾高興。又稱：「如果跪喺到佢肯走呢，我即刻跪喺度啊！」



林卓廷指當日在元朗站的情況進退兩難，若有警員在場指示逃生路線，會毫不猶豫叫市民離開。（資料圖片）

曾有白衣人打開閘口嘗試進入

辯方今繼續播放案發當日林卓廷FB的直播片段，片中林曾在元朗站付費區高呼：「企翻前面，頂住佢！」他在庭上解釋，片段較早前曾有白衣人打開閘口嘗試進入付費區，有感這是危險先兆，若白衣人覺得閘內群眾是容易攻擊的對象，那便更大機會衝入閘內襲擊市民，故他當時呼籲付費區內人士阻嚇白衣人，並用了「頂住」的防守性字眼。

縱想離開亦已身不由己

被問到有否想過離開付費區，林自言當時和其他閘內人士已被包圍，縱想離開卻身不由己。若然離開只有兩路可選：出閘或返回月台，但當時白衣人尚在付費區外，出閘極其兇險：「我覺得係送死。」若沿樓梯返回月台，又擔心白衣人會衝進付費區。

當時認為警方會在幾分鐘內到達

林續指警方一早知道「吹大雞」事件，他又已聯絡警民關係組的鄧警長，加上元朗站周圍都是閉路電視，港鐵得悉必會聯絡警方，故當時認為警方會在幾分鐘內到達。警方到達前，他不會知道有何安全撤退路線，而且他一直擔心市民安危：「咁市民都未有安全路線返屋企，咁我又點可以自己走咗去呢？」

若有警指示逃走路線會叫市民離開

林又提到自己在現場亦想盡量保護市民，及阻止個別白衣人襲擊，有感保護市民的工作尚未完成：「佢哋仲係咁危險，我又點可以係佢哋危難之中，自己走咗去呢？」他強調如果當時警方到達後，能夠指出安全路線：「我即刻毫不猶豫呼籲大家跟警方嘅逃生路線走囉。」

事發經過。(詳看下圖)

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官問有否想過再報警

法官陳廣池追問，林曾否想過自己或叫助手莊永輝及冼卓楠再報警？林指沒有，解釋警方早知事件：「咁大件事仲要靠我哋同事去追佢？」加上情況相當慌亂，他把手機交給冼卓楠做直播，無法使用手機報警，他坦言對此感到後悔，若有「水晶球」 的話，便會叫冼用自己手機直播。他承認沒有想過要用別人手機報警，後來亦得悉當天其實有無數報警電話。

官問林為何不分批疏散閘內人乘車離開

陳官之後再問，林何不分批疏散閘內的人乘車離開？林直言若有安全逃走路線，他會呼籲閘內人士盡快離開，但當時沒有安全的逃走路線，他亦擔憂白衣人衝進付費區，尤其是落單乘客若被他們圍毆，則會「好大件事」，因為「啲棍咁樣打法，可以打死人㗎。」他反問：「我冇一個安穩嘅逃走路線，我點咁做呢個呼籲？」

叫白衣人企喺度係反話

至於片中林向白衣人大叫：「警察而家嚟緊，你哋全部企喺度！」林解釋這只是「反話」，並非心中所想，若果白衣人離開：「我都唔知幾高興。」又說：「如果跪喺到佢肯走呢，我即刻跪喺度啊！」他又反問：「如果我調轉嚟講，警察嚟緊啊，你哋快啲走，會唔會更加奇怪啊？」

7名被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022 (Consolidated)