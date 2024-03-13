林卓廷涉721暴動　控方指林不曾考慮找何君堯　根本無意平息事件

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案續審。林卓廷今（13日）續接受控方盤問，控方指林自峙為立法會議員，認為白衣人不敢襲擊他，故放肆挑釁白衣人，又指林無考慮與何君堯聯絡，或用和平方式與白衣人商討，讓市民平安離開，認為林根本無意平息事件，反而挑撥雙方敵意，置市民安危於不顧。林輕嘆：「哇！」並謂：「呢個係指鹿為馬，我絕不能同意。」



控方指林卓廷自峙是立法會議員，認為白衣人不會襲擊他，故放肆挑釁，林不同意說法。

控方指林無安排市民分批離開

控方質疑，林到達元朗站後，何不安排市民分批回家，反而呼籲市民不要出閘。林反問，當他亦無法確保元朗站外的安全時，如何能安排市民分批離開，並稱：「如果佢出左兩個街口畀人圍毆，我點孭得起呢個責任呢？」

林稱一直相信警方能處理事件

控方隨後質疑，林當時根本無能力保護現場市民。林自言當日已盡力，最後仍有如此多市民受襲，亦非其樂見。林又重申，他當時一直相信警方能處理到事件：「一路諗住捱到警方嚟就得。」又認為：「只要警察一到，我地就安全架嘛。」

事發經過。(詳看下圖)

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控方指林呼籲市民不要出閘

控方另指出，林當日在站內呼籲市民不要出閘，引致白衣人再出現，繼而導致西鐵站成為另一個集結點，形容林與閘內人士是有共識聚集在一起與白衣人對峙。林不同意。

指林挑釁白衣人

控方又指，林案發時自恃為立法會議員，認為白衣人可能不敢襲擊他，故與閘內人士放肆挑釁白衣人。林聽罷不禁輕呼：「哇！」，隨後表示：「完全唔同意」。

7月21日「721元朗白衣人」事件，何君堯與白衣人握手，控方引述事件，並指林卓廷當日不曾考慮找何平息事件。（網上圖片）

控方指林不曾考慮與何君堯聯絡以平熄事件

提及當日曾有人表示見到立法會議員何君堯與白衣人合照，林當時回應：「嗱，過去呢，就準備打交。」控方指林當時不曾考慮與何聯絡以平息事件，亦不曾試圖用和平方式與白衣人商討，容許市民安全離開。林不同意以上說法。

指林置市民安危於不顧

控方續指，林當日根本無意平息事件，其行為是想挑撥閘內外雙方人士的敵意，意圖破壞社會安寧，完全置市民安危於不顧。林聽罷再次輕呼：「哇！」，表示：「呢個係指鹿為馬，我絕不能同意。」

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022