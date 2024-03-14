麥當勞辦公室裝修加設M字樓梯　行政總裁：提供激發創意協作空間

香港麥當勞最近完成辦公室翻新，員工已搬回工作，周三（13日）開放「McHappy Office」予媒體參觀。麥當勞指員工體驗為首要考慮，新辦公室將五大快樂創新元素融入品牌文化，新增設品牌標誌M Stairs連接兩層工作空間。



麥當勞行政總裁黎韋詩表示，全新辦公室提供一個快樂與激發創意的協作空間。



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香港麥當勞表示，深信顧客體驗與員工體驗同樣重要，故多年來透過數碼轉型為顧客提供優質用餐體驗，亦十分重視員工發展和體驗。為了配合公司的未來發展策略，科技輔助、體驗主導及宗旨導向，辦公室重新設計裝修都是以員工體驗為首要考慮，將五大快樂創新元素融入品牌文化。

麥當勞行政總裁黎韋詩表示，深信有開心的員工才有開心的顧客，為提升員工的職場幸福感，全新辦公室提供一個快樂與激發創意的協作空間，配合數碼科技、可持續發展元素，加上為員工而設的一系列專屬體驗，以及麥當勞人才培訓與發展機會，讓每位成員都盡展所長。

麥當勞表示，全新開放式設計辦公室融合「以人為本，以客為先，創新求變」的品牌理念以及五大快樂創新元素，為員工建立更貼心、優質的工作環境。

五項為：堅守以人為本理念 ，員工體驗至上 ；環保永續行多步；開放式工作間啟發團隊協作力：大幅增加6倍協作空間面積，積極推動員工交流文化，增強凝聚力：於辦公室內設置多元化科技設施，敢於創新求變，幫助員工提升工作效率；以充滿品牌元素的藝術品融入工作空間，激發團隊創意。