維港teamLab發光蛋｜楊潤雄：曾研收入場費　稱上屆免費決定延續

政府斥資5000萬元舉辦「藝術@維港」，與國際藝術團隊teamLab推出「teamLab：光漣」，在金鐘添馬公園至中環海濱展出200個「發光蛋」，有立法會議員建議活動需要收費。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日（15日）表示，曾考慮向入場人士收費，但考慮到對上一屆是免費項目，因此決定延續有關安排，讓更多人可以參與。



+ 1

楊潤雄出席活動時表示，當局曾考慮是否需要就teamLab活動收費，基於港府正建立「藝術維港」品牌，活動性質和目標旨在透過於維港擺放藝術裝置，提高藝術氛圍，令市民和旅客可參與更多活動。他指，考慮到對上一屆都是免費項目，因此決定延續上屆活動的性質和目標，維持免費安排。

楊潤雄又指，由於活動由公帑資助，會嚴謹「使每一分每一毫」納稅人金錢，必須肯定是物有所值，政府亦量入為出。

文化體育及旅遊局長楊潤雄。（黃浩謙攝）

康文署本月25日至6月2日舉辦第二屆的大型戶外藝術計劃「藝術@維港」，項目包括與國際藝術團隊teamLab合作，在金鐘添馬公園至中環海濱，展出200多個3至5米高的蛋型發光裝置。立法會議員江玉歡曾質疑港府為何免費展出藝術裝置，因新加坡及其他地方的Team Lab展覽均須收費。