大昌食品結業｜工會料逾100名前線店員受影響　勞工處設專責櫃枱

有39年歷史的大昌食品市場將結束營運，28間零售店舖會全線結業。香港百貨商業僱員總會總幹事林志忠估計，將有超過100名前線店員受影響，但暫未到相關求助。勞工處指，已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款，相關僱員可到勞工處各區辦事處查詢，而全港就業中心亦設立專責櫃枱，優先提供就業服務。



▼2024年3月15日 大昌行集團宣布關閉28間店舖▼



工會︰暫未收到相關求助 關注後勤部門人事安排

大昌行28間零售店舖全線結業，香港百貨商業僱員總會總幹事林志忠表示，若不計及後勤部門，例如買手或文書等職位，估計超過100名前線店員將受影響，但暫時未收到相關求助。但他強調工會亦關注大昌行對後勤部門的人事安排。

林志忠又指，由於業主在疫後不願再減租，不少零售商出於商業決定，關閉部份門店，惟業界近年人手短缺，僱員被解僱後毋須尋求工會協助，因此求助個案並不多。

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勞工處︰如有疑問可到各分區辦事處查詢

勞工處表示，正關注大昌行全線結業一事，並跟進有關情況，提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款，處理受影響僱員的僱傭補償事宜。

勞工處並指，相關僱員如對僱傭權益抱有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。而勞工處亦在全港就業中心設立專責櫃枱，優先為相關員工提供適切的就業服務。

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