搶先睇teamLab發光蛋｜近日晚上試燈紅綠藍白紫　惹途人打卡

政府斥資5,000萬元舉辦「藝術@維港」，其中與國際藝術團隊teamLab推出「teamLab：光漣」，本月25日至6月2日在金鐘添馬公園至中環海濱展出200個「發光蛋」。活動雖然未正式開始，但藝術團隊近日於晚上7時至8時「試燈」，放置在公園及海上的「巨蛋」均亮起不同顏色燈，紅綠藍白紫不定時呈現，路過市民紛紛被吸引，不少人停下來搶先「打卡」。



▼3月15日 「teamLab：光漣」試燈▼



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康文署本月25日至6月2日舉辦第二屆的大型戶外藝術計劃「藝術@維港」，項目包括與國際藝術團隊teamLab合作，在金鐘添馬公園至中環海濱，展出200多個3至5米高的蛋型發光裝置。

活動雖然仍有10天才揭幕，但展出地點已放滿該些「發光蛋」，近日晚上7時至8時左右，更會亮燈測試，吸引路經的市民停步「打卡」，也有攝影愛好者搶先來拍攝。

現場播放音樂，發光蛋會不時變色。有工作人員在控制台操控，紅綠藍白紫交替出現，海上的發光蛋同樣有亮燈。工作人員在發光蛋之間走動，進行檢查。

▼3月14日 「teamLab：光漣」試燈▼



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進入草地需預約 逢周一開放預約未來一星期參觀名額

「teamLab：光漣」展覽包括兩項藝術作品——《持續站立的生命》中數百個色彩繽紛的發光ovoid（蛋狀物），會隨着與觀眾的互動而變換顏色和音效；《呼應之樹》讓園內數十棵樹木與ovoid呼應，不斷變換光色與音調。

展覽每晚下午6時半至晚上11時亮燈，入口設於添馬公園近政府總部東翼，市民可經由海富中心外行人天橋前往，按場地工作人員指示沿建議路綫參觀。

展覽為免費入場，市民在非草地範圍外欣賞藝術裝置無須預約；如欲進入草地範圍與展品互動，就必須預先透過Klook系統預約入場參觀日期和時間。

預約系統將於下周一（18日）中午12時起接受登記預約，並開放首星期（即3月25日至3月31日）的參觀名額。其後逢周一中午12時起，開放預約未來一星期的名額。每人每次最多可預訂兩個名額，每天僅限預約一個場次。成功預約者需於參觀當日預約時段內到場，向在場職員出示確認電郵內的門票二維碼。

另外，系統將在每日下午1時起開放網上預約即日預留名額。

▼3月13日 「teamLab：光漣」巨蛋吸引市民打卡▼



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨（15日）表示，當局曾考慮是否需要就teamLab活動收費，基於港府正建立「藝術維港」品牌，活動性質和目標旨在透過於維港擺放藝術裝置，提高藝術氛圍，令市民和旅客可參與更多活動，考慮到對上一屆都是免費項目，因此決定延續上屆活動的性質和目標，維持免費安排。