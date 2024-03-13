天瑜離世｜醫療事故過去4年真相未明　父：覺得有小小對唔住阿囡

在2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜，前日不敵病魔離世，結束8年小生命。天瑜爸爸周先生接受傳媒訪問時提到，對於天瑜離世最大遺憾在醫療事故後四年，仍未可以為女兒就事故收到一個交代，「好似原地踏步咁，我甚至乎覺得有小小對唔住阿囡。」



他又提到，女兒在接受手術前曾指希望可以去動物園，而幸好在兩年前11月可以短暫帶天瑜返家一次，在布置成動物園的睡房中住數日，「算係帶咗佢去個動物園到啦」。



▼農曆年三十晚 家人到醫院陪伴天瑜▼



女童「小天瑜」周日不敵病魔離世，天瑜爸爸周先生接受無綫電視《東張西望》訪問時提到，對於天瑜離世最大遺憾，是在醫療事故後四年仍未可以找出真相，為女兒就事故收到一個交代，「好似原地踏步咁，我甚至乎覺得有小小對唔住阿囡。」

他又提到，女兒在接受手術前曾指希望可以去動物園，而幸好在2022年11月可以短暫帶天瑜返家一次，在布置成動物園的睡房中住數日，「算係帶咗佢去個動物園到啦」。

▼天瑜2022年11月4日出院回家▼



因醫療事故成為植物人的女童天瑜昨日離世，爸爸昨首度在社交媒體開腔表示，天瑜昨日在下午3時40分離世 （天瑜醫療事故關注組圖片）

至於自己的情況，他則表示，自去年患有惡性肌肉腫瘤及肺癌後，單是手部腫瘤已電療了25次，而肺部亦已電療30次，惟由於肺部中間的腫瘤太接近血管，下月仍需要再做三次化療。不過，他表示近日已有好轉，驗血反映其癌症指數已由高峰的27、28，回落至2.8。