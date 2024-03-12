天瑜離世｜爸爸澄清沒決定拔喉　憶女兒最後時刻用力睜眼望向父母

在2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜，周日（10日）傳出拔喉的離世消息。天瑜爸爸昨日（11日）澄清，家人並沒有決定為天瑜拔喉，女兒是因身體多種器官衰竭離世。



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天瑜爸爸昨日接受無綫（TVB）節目《東張西望》訪問時稱，天瑜情況於上周四（7日）起惡化，當日探望時獲知她腸道無法蠕動，護士指她未能吸收食物及藥物，因此只係輸葡萄糖水。翌日醫院致電通知，天瑜氧氣濃度用到好高，有血含氧量降低情況。

因醫療事故成為植物人的女童天瑜昨日離世，爸爸今早首度在社交媒體開腔表示，天瑜昨日在下午3時40分離世 （天瑜醫療事故關注組圖片）

上周四腸道難蠕動 周日心跳跌至零

直至周日（10日），醫院再通知天瑜爸爸稱，天瑜心跳一度跌至零，請家人到醫院見最後一面，指天瑜很大機會「唔得」。

天瑜爸爸指出，家人之前已有共識，倘若天瑜情況惡化至彌留，「因為如果佢已經唔得，仲夾硬要用強心藥逼佢（心）跳，佢會好辛苦。」不過，他澄清家人並未決定為天瑜拔喉。

▼農曆年三十晚 家人到醫院陪伴天瑜▼



天瑜因器官衰竭 自然地慢慢離世

天瑜爸爸說：「其實都唔係我哋決定拔喉、了結佢，我都聽到坊間啲講法話父母決定拔喉、送走佢，但我想講返情況唔係咁。」他表示，天瑜是自然地慢慢衰竭，慢慢地心跳及呼吸停頓，然後離世。

在憶述女兒離世一刻，天瑜爸爸難掩悲痛，哽咽指天瑜當時用力睜大雙眼望向媽媽，「當時我同太太一人企一邊，佢望一望媽媽又望望我，之後見到佢心跳變零，同埋臉色開始變白。」

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「睇住自己小朋友慢慢一步步離開」

天瑜爸爸又稱，雖然從天瑜出事至今已很久，但對女兒離世仍未能有心理準備，「雖然都預咗有呢日，甚至心裡面覺得可能對佢嚟講係解脫，等佢唔使咁辛苦。但睇住自己小朋友慢慢一步步咁離開，感覺係……唔知點形容。」

天瑜爸爸昨日在社交平台表示，家人已成立治喪委員會，由慈善機構「香港關懷力量」呂之德會長及公共關係總監王耀龍博士M.H作為代表，負責處理天瑜的後事。