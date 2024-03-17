南區置富花園商場成「遺址」　吉舖佔三分一　街市周日無魚賣

本港零售市道疲憊，連安局局長鄧炳強過往報住的南區中產住宅薄扶林置富花園的商場都成「遺址」。「置富南區廣場」每層平均22個舖位中，今日（17日）所見有6至7間吉舖，場內唯一酒樓變為健身室與另一吉舖；商場街市今日星期日也只有四間舖有營運，有菜檔和肉檔，卻沒有魚檔。居民去信管理公司，要求為商場引入更多商舖解決生活所需。



有住在區內逾30年的居民表示，過往一直在商場購物、買餸，如今空舖成群確有不便，只能轉到西環、香港仔等地區購買，更指現時有愈住愈差感覺。也有屋苑甫入伙就進駐商場街市的租戶批評，發展商寧願掉空商場亦不減租，只讓大集團承租，致人流不足，逼使更多小租戶離開。



南區中產屋苑置富廣場。（蘇煒然攝）

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30年居民：空舖成群造成不便 愈住愈差

一家三口住在置富花園的林太從小與家人住在這個屋苑，至今超過30年，家人都圍繞在這個屋苑。她表示，過往一直在商場購物、買餸，如今空舖成群造成不便，只能轉到西環、香港仔等地方購買。她指商場現時僅有三數間餐廳，當中集團式為主，質疑商場是否由大集團壟斷。

其夫林先生就指，屋苑環境好，但商場欠缺選擇，「做住客咁無選擇係咪要走？」，他形容現時有愈住愈差。

小食檔每日生意最多$400不夠交租 本月將結業

在商場街市經營小食店的周女士居住在置富花園已30年。她在3年前在街市開小食檔，希望為社區提供類似昔日「辦館」的聚腳點。她表示，3年來確實有一班忠實支持的老街坊，惟不少長者在新冠疫情期間離世，生意下跌不少，現時每日生意只有300至400元，每月租金卻接近2萬元，完全不足以維持， 已決定本月結業。

周女士表示，街市舖位本身有去水喉設計問題，變相新租戶想改變用途，又要再花一筆錢去裝修，惟又要經管理公司批標書；加上管理公司將商場平台樓層舖位，全數租予大集團，令小店不能生存。

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首代街市租戶：文具店求凍租不成反被加租，只好離場

屋苑40年前入伙時已進駐商場街市的租戶林先生說，過去商場有過一段輝煌歷史，惟港鐡堅尼地城站一開通，加上不再有接駁巴士到置富商場，就失去了大批顧客。他續補充指，過去商場有酒樓，不少成家立室的人會回到屋苑與仍居於此的父母飲茶，如今商場連酒樓都沒有，變成「死場」是理所當然。

他指有商戶其實想繼續經營，希望業主減租，有文具店只求凍結租金，但業主最終決定加租，只好離場，「現時買枝筆、買張紙都無！」他批評商場只讓大集團承租，迫使小租戶離開。

經營30多年服裝店的周女士亦提到，自759阿信屋上年尾結業後，不少店舖於上個月陸續開始結業，當中就包括大昌食品和U Select。她表示，理解地產商多數不會理會「淡場」，只會將資源放到「旺場」，而新客人早因為往返商場到數碼港的免費巴士取消而流失；所以近幾年是市道最差的情況；惟自己「無乜細藝」、「搵大錢」亦不可能，只是靠感情支撐到今日，未來亦未必再續租。