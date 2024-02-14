農曆新年食肆、珠寶金飾受惠　新地15大商場生意升15%、人流升20%

新地（0016）十五大商場包括apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，推出特色賀年主題裝置、賀年市集、年三十倒數晚派對活動，以及消費獎賞，帶動銷情，2月3日至2月13日（11天）過年黃金檔期人流較去年升20%，生意額較去年升約15%。



新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，今年農曆新年零售黃金檔期由2月3日開始，不少市民因過年出遊，故提早食團年飯及辦年貨，延長春節消費期，又因氣溫急降刺激衣履銷情，有運動鞋店透露上周生意額急升幾倍。

新鴻基地產執行董事馮秀炎。

新地商場近40%商戶提早開市

她指出，零售氣氛愈近過年愈濃厚，全面通關後的首個春節，旅客量亦更勝去年，有旅遊區商場的換禮活動要加碼名額，滿足旅遊來港辦年貨的需要。旗下旗艦商場就有近40%商戶較去年提早開市，加上商戶推出不同優惠，包括精選產品低至半價，令場內消費氣氛更勝往年。

旗下十五大商場生意理想，當中以衣履及金飾生意最受惠，過年裝身或送禮意慾推動銷情。尤其是新春假期後緊接情人節，令珠寶金飾更受捧，料生意額按年增20%。餐飲方面，除公司、團體復辦大型春茗宴飲活動外，不少市民樂於出外與家人、親友團拜、年初二外出享用開年飯，刺激食肆生意按年升至少15%。