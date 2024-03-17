身長逾2.5米成年海豚擱淺塘福泳灘　屍體嚴重腐爛　本年度第17宗

香港再有鯨豚擱淺個案，海洋公園保育基金今日（17日）接報，塘福泳灘發現身長約253厘米的成年樽鼻海豚屍體，已是本年度第17宗個案。保育基金今日已將海豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。



香港海洋公園保育基金表示，接報在塘福泳灘有鯨豚擱淺個案，屬成年樽鼻海豚，身長約253厘米，性別未知。（海洋公園保育基金）

海洋公園保育基金表示，今日在塘福泳灘接報一宗鯨豚擱淺個案，屬成年樽鼻海豚，身長約253厘米，性別未知，屍體屬第4級的嚴重腐爛。這宗個案已是本年度第17宗個案，保育基金已將海豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。

海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。保育基金也提醒公眾，出海遊玩時記得要帶走垃圾。